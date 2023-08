Πώς έγινε το ατύχημα του Τούρκου επιχειρηματία Αλί Σαμπανσί - Το σκάφος του έπεσε σε ύφαλο, νέα στοιχεία

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοβαρό ατύχημα που είχε στους Λειψούς -και όχι στη Λέρο, όπως γράφτηκε νωρίτερα- ο γνωστός Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της αεροπορικής Pegasus Airlines και πρόεδρος του ΔΣ της Esas Holding.

«Ο πρόεδρος της Esas Holding Αλί Σαμπανσί και η σύζυγός του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί είχαν ένα θαλάσσιο ατύχημα στις 24 Αυγούστου 2023, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η νοσηλεία τους συνεχίζεται και η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Esas Holding.

Ο Αλί Σαμπανσί, ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες του επιχειρείν της Τουρκίας, βρισκόταν το βράδυ της Πέμπτης μαζί με τη σύζυγό του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί στο ακριτικό νησί, απολαμβάνοντας, μαζί με τα παιδιά τους, τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το iefimerida.gr, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τούρκος επιχειρηματίας επισκεπτόταν τους Λειψούς, αφού και προηγούμενα καλοκαίρια επέλεγε να κάνει διακοπές με το ταχύπλοό του στο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων. Ντόπιοι που είχαν αναπτύξει σχέσεις με τον 54χρονο επιχειρηματία κάνουν λόγο για έναν έμπειρο χειριστή σκάφους που γνώριζε καλά την περιοχή, και αποδίδουν το ατύχημά του σε κάποιον λάθος χειρισμό.

Prominent Turkish businessman Ali Sabanci and his wife Vuslat Dogan Sabanci are injured in a sea accident off the coast of Greece on vacation https://t.co/wXGQZoMsL0

