Μάτζικ Τζόνσον: Kάνει τζετ σκι στην Κεφαλονιά και αποθεώνει τις ομορφιές της Ελλάδας

Για ένα ακόμη καλοκαίρι ο Μάτζικ Τζόνσον επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του. Ο θρύλος του ΝΒΑ την περασμένη εβδομάδα έφτασε με το αξίας 125 εκατομμυρίων γιοτ του στη χώρα μας και ξεκίνησε τουρ στα νησιά.

Αυτές τις ημέρες αλωνίζει με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά.

Στο καταπράσινο νησί των Επτανήσων ο Αμερικανός σταρ του μπάσκετ απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και δεν παραλείπει να εκθειάζει τις ομορφιές του στα social media, διαφημίζοντας το με τον καλύτερο τρόπο.

Σε ανάρτησή του Twitter ο Μάικ Τζόνσον ανέφερε ότι επισκέφθηκε τη φημισμένη παραλία Μύρτος και έκανε τζετ σκι.

«Σήμερα το πρωί έβαλα το τζετ σκι μου για λίγες ώρες στον κόλπο του Μύρτου στο νησί της Κεφαλονιάς, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα από το να βρίσκομαι στο νερό και να βλέπω όμορφες ακτές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά και συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες και βίντεο.

I got my jet ski on for a few hours this morning in Myrtos Bay on Kefalonia Island, Greece. There is no greater thrill for me than being out on the water and seeing some beautiful coastlines, especially in a country like Greece. pic.twitter.com/YUeMhGUhE0

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 3, 2023