Δημογραφικό: Ποιες περιοχές της Ελλάδας συρρικνώνονται πληθυσμιακά πιο γρήγορα από άλλες - Σοκαριστικός χάρτης

Το μείζον θέμα του δημογραφικού, απασχολεί δεκαετίες τώρα την Ελλάδα. Ωστόσο, ένας χάρτης αποτυπώνει με σοκαριστικά ανάγλυφο τρόπο την ερήμωση της ελληνικής επαρχίας.

Ο Τσάβι Ρουίθ, μάνατζερ επικοινωνίας του European Jewish Congress δημοσίευσε έναν συγκλονιστικό χάρτης της Ελλάδας που δείχνει τα αποτελέσμτα της πληθυσμιακής γήρανσης. «Ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται, αλλά ορισμένες περιοχές συρρικνώνονται ταχύτερα από άλλες.Ο χάρτης δείχνει την πληθυσμιακή αλλαγή στην Ελλάδα ανά επαρχία (2011-2021)» γράφει.

The Greek population is shrinking, but some regions are shrinking faster than others.

Map shows population change in Greece by province (2011-2021). pic.twitter.com/UECI64mvgv

— Xavi Ruiz (@xruiztru) May 3, 2023