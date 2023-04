Νέος γύρος επεισοδίων στην ΑΣΟΕΕ: Πετροπόλεμος και χημικά-Video

Νέος γύρος επεισοδίων έχει ξεσπάσει στην ΑΣΟΕΕ, με άτομα που βγήκαν από το πανεπιστημιακό ίδρυμα να πετούν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, που απαντούν με χρήση χημικών.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Πατησίων , και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Αλεξάνρας και έως την Κοδριγκτώνος.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023