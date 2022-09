Το Λιμενικό διαψεύδει τις κατηγορίες της Τουρκικής Ακτοφυλακής περί επαναπροώθησης μεταναστών στη Μαρμαρίδα

Ειδικότερα, το Αρχηγείο διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής που αναφέρεται σε φερόμενη εμπλοκή της Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περιστατικό υποτιθέμενης επαναπροώθησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας, εντός Τουρκικών Χωρικών Υδάτων.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί προκάλεσαν την αντίδραση και του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη. Σε ανάρτησή του στο Twitter υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι στο θανατηφόρο περιστατικό που αναφέρονται τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης η Ελλάδα δεν είχε καμία ανάμειξη.

«Η Τουρκία πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει τις παράνομες αναχωρήσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νότης Μηταράκης.

Turkish media report a fatal incident in Turkish territorial water, an incident for which Greece had no involvement. Turkey needs to do more to prevent illegal departures, which put human lives at risk. https://t.co/cM2kxjXEgt

