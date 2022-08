Η πρώτη ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια μετά το χρυσό στο Μόναχο: «Οι δοκιμασίες που πέρασα μ' έκαναν άτρωτο»

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το νέο χρυσό που κατέκτησε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου προχώρησε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

«Το 6ο Ευρωπαϊκό Χρυσό μετάλλιο με γεμίζει χαρά και δύναμη για τη συνέχεια! Οι δοκιμασίες που πέρασα τα τελευταία χρόνια μ’ έκαναν άτρωτο και σ’ αυτό συμβάλλατε όλοι εσείς που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια στα δύσκολα και στα εύκολα. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένεια μου και στους ανθρώπους που είναι στο πλάι μου σ’ αυτή την προσπάθεια! Thank you Munich for the love !», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο χρυσός Ολυμπιονίκης του στο Ρίο το 2016, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον ίδιο εμφανώς συγκινημένο κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια για το χρυσό στο Μόναχο:

Ασύλληπτος Πετρούνιας (και) στο Μόναχο

Ο απόλυτος βασιλιάς των κρίκων επιβεβαίωσε τον τίτλο του και «έγραψε ιστορία» στο Μόναχο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ για έναν σπεσιαλίστα οργάνου, το οποίο μοιράζεται με τον Ούγγρο Κρίστιαν Μπέρκι, έξι φορές πρωταθλητή Ευρώπης στον πλάγιο ίππο.

Τεράστιος Λευτέρης Πετρούνιας -Κατέκτησε το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου [βίντεο]

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης είδε τον βασικό του αντίπαλο, τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, να εκτελεί εξαιρετικά το πρόγραμμά του και να βαθμολογείται με 15,033.

Εχοντας ο ίδιος, όμως, πάρει 15,100β. στον προκριματικό, ήξερε ότι η νίκη ήταν στα δικά του χέρια. Με ακόμη καλύτερη εμφάνιση (και παρά το μικρό «βηματάκι» στην έξοδο), ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 15,133 (βαθμός δυσκολίας 6,200β., εκτέλεση 8,933β.) και «κλείδωσε» το χρυσό μετάλλιο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» παραμένει αήττητος σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (προκριματικούς και τελικούς), από τον Απρίλιο του 2015. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ, το 2018 στη Γλασκώβη, το 2021 στη Βασιλεία και φέτος στο Μόναχο. Το ρεκόρ του θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, αν δεν έχανε δύο διοργανώσεις, εκείνη του 2019 λόγω τραυματισμού και εκείνη του 2020, που δεν έγινε ποτέ λόγω της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα του ιστορικού τελικού στους κρίκους:

Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 15,133

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 15,033

Κόρτνεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) 14,866

Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) 14,766

Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία) 14,733

Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14,566

Ιγκόρ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14,500

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 13,733

Η προσπάθεια του Πετρούνια που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο: