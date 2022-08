Πάνω από 130.000 στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

Η έκταση που επηρεάστηκε τον Ιούλιο (γύρω στα 132.720 στρέμματα) αντιστοιχεί περίπου στο 60% των αθροιστικά καμένων εκτάσεων της χώρας μας από την 1η Ιανουαρίου 2022 (περίπου 215.000 στρέμματα).

Αναλυτικά, τον Ιούλιο (1η έως 31) οι πυρκαγιές έκαψαν περί τα 40.000 στρέμματα στη Δαδιά Έβρου, 27.800 στρέμματα στην Πεντέλη, 24.500 στρέμματα στη Λέσβο, 20.020 στρέμματα στις Μέλαμπες Κρήτης, 12.150 στρέμματα στην Ιτέα και 8.250 στρέμματα στις Πόρτες Πελοποννήσου.

A total burnt area of 2,450.4 ha has been detected (+287 ha in 48h), as well as 86 residential buildings affected

Yesterday evening, our Rapid Mapping Team delivered its final Grading product for the Area of Interest (Vatera)

Rapid Mapping Team delivered its Grading Product for the Krestena AoI, south of Ancient Olympia, in Peloponnese

As of 26 July at 09:17 UTC:

A burnt area of 731 ha has been detected

36 buildings affected

