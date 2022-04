Κορωνοϊός: 15.044 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 73 θάνατοι και 358 διασωληνωμένοι

Σε 15.044 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.126.856 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 49.1% άνδρες. Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 1.467 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 118.070 (3.6% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).

Σήμερα, ανακοινώθηκαν επίσης 73 θάνατοι.

Από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 27.892 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 358 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 91.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 212 (59.22%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 146 (40.78%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.492 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 394 (ημερήσια μεταβολή +8.54%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 415 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων:

Tέταρτη δόση Pfizer: Αυξάνει την προστασία από Όμικρον στους άνω των 60 αλλά εξασθενεί γρήγορα

Η δεύτερη ενισχυτική, δηλαδή η τέταρτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech μειώνει περαιτέρω – σε σχέση με την τρίτη δόση – την πιθανότητα οι άνθρωποι άνω των 60 ετών να μολυνθούν από τον κορωνοϊό και να αρρωστήσουν λόγω Covid-19. Όμως η προστασία έναντι τουλάχιστον της πιθανότητας λοίμωξης φαίνεται βραχύβια, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη ισραηλινή επιστημονική έρευνα, που αφορά την περίοδο επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού (Ιανουάριος-Μάρτιος 2022). Αντίθετα φαίνεται να διαρκεί περισσότερο – άγνωστο πόσο – η αυξημένη προστασία έναντι της βαριάς νόσου.

Οι ερευνητές, οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 1,25 εκατομμύρια ανθρώπους άνω των 60 ετών και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «The New England Journal of Medicine», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τους New York Times, ανέφεραν ότι η προστασία της τέταρτης δόσης έναντι της λοίμωξης φάνηκε να κορυφώνεται την τέταρτη εβδομάδα, μετά να μειώνεται και να έχει σχεδόν εξαφανιστεί έως την όγδοη.

Από την άλλη, η προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης δεν μειώνεται στη διάρκεια των πρώτων έξι εβδομάδων μετά τη χορήγηση της τέταρτης δόσης. Η πιθανότητα σοβαρής νόσου ήταν 3,5 φορές μεγαλύτερη για όσους είχαν κάνει τρεις δόσεις, σε σχέση με όσους είχαν κάνει τέσσερις, ενώ έξι εβδομάδες μετά ήταν 4,3 φορές μεγαλύτερη. Η μελέτη δεν περιέλαβε συγκριτικά στοιχεία για τους θανάτους, ενώ δεν είναι σαφές πόσο διαρκεί η προστασία έναντι της βαριάς νόσου Covid-19, καθώς θα χρειαστεί περαιτέρω μελέτη.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενισχύουν την άποψη ότι οι επιπρόσθετες δόσεις εμβολίου παρέχουν αυξημένη αλλά πρόσκαιρη προστασία έναντι της Όμικρον και ότι η αποτελεσματικότητα της τέταρτης δόσης μειώνεται ταχύτερα έναντι της πιθανότητας λοίμωξης από ό,τι έναντι του κινδύνου σοβαρής νόσου.

Μια προηγούμενη ισραηλινή έρευνα τον Μάρτιο έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που έκαναν τέταρτη δόση Pfizer/BioNTech, είχαν 78% μικρότερη θνησιμότητα σε σχέση με όσους είχαν κάνει τρεις δόσεις. Το Ισραήλ άρχισε να χορηγεί τέταρτη δόση εμβολίου στους άνω των 60 ετών από τις 2 Ιανουαρίου 2022.

Τα νέα στοιχεία έρχονται εν μέσω διαλόγου – και διαφωνιών – σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την τέταρτη δόση, πότε να χορηγηθεί και σε ποιους. Τον Μάρτιο η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τη χορήγηση τέταρτης δόσης στους άνω των 50 ετών και στους ανοσοκατεσταλμένους άνω των 12 ετών, τέσσερις τουλάχιστον μήνες μετά την τρίτη δόση, καθώς επίσης τη χορήγηση ενισχυτικής τρίτης δόσης σε όσους έχουν κάνει δύο δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson.

Η διευθύντρια Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ δήλωσε ότι “πραγματικά ενθαρρύνει τους ανθρώπους άνω των 50 ετών με υποκείμενα ιατρικά προβλήματα και όσους είναι άνω των 65 ετών να κάνουν δεύτερη ενισχυτική δόση”. Στην ΕΕ οι υπουργοί υγείας τάσσονται γενικά υπέρ της τέταρτης δόσης στους άνω των 60 ετών.