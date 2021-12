Με self test φέτος τα ρεβεγιόν - Όλα όσα ισχύουν για τις γιορτές

Με self test οι φετινές γιορτές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναχαίτιση της μετάλλαξης Όμικρον, ενώ νέα μέτρα ενδεχομένως θα έρθουν αμέσως μετά την έλευση του νέου έτους.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, έκανε πίσω αναφορικά με τα rapid test που θα χρειάζονταν οι εμβολιασμένοι για να εισέλθουν σε κλειστούς χώρους την περίοδο των εορτών, αφού επισήμανε ότι αυτό «θα ήταν άδικο προς τους εμβολιασμένους».

Ισχυρή σύσταση για self test στα ρεβεγιόν – Δύο δωρεάν

Ωστόσο, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να προχωρήσει σε ισχυρή σύσταση διενέργειας self test για όσους θα επιλέξουν χώρους διασκέδασης, όπου και παρατηρείται συνωστισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα, προκειμένου να δοθούν δύο δωρεάν self test στους πολίτες, μέσα στις γιορτές, όπως είχε ανακοινωθεί και προ ημερών, με το πρώτο δωρεάν self test της πρώτης εκείνης ανακοίνωσης, να έχει διανεμηθεί ήδη και το δεύτερο να αναμένεται για μετά τις 3 Ιανουαρίου 2022. Επομένως όλοι οι ενήλικοι πολίτες, μπορούν να αναμένουν 2 (ή 3;) ακόμα δωρεάν self test.

Η πολιτεία διαθέτει ακόμα 2 δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για τους χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα γιατί θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους. pic.twitter.com/dB1Q791njS — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 21, 2021

Αυτός θα είναι και ο οδικός χάρτης των μέτρων ενόψει της εορταστικής περιόδου, με την κυβέρνηση να μην ακολουθεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λαμβάνουν όλο και πιο σκληρά μέτρα λόγω της ραγδαίας επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον, καθότι η οικονομία της χώρας μας, δύσκολα θα άντεχε κάτι τέτοιο.