Δωρεάν έλεγχοι του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό την Τετάρτη 16/6

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται την Τετάρτη 16/6 σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι, 09:30 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:30 -15:00

Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημαρχείου, Σταθμός Μετρό «Περιστέρι» , 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, απέναντι από τα ΚΕΠ στο Πανόραμα, 10:00 – 15:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Ν. Χαλκηδόνας, αγροτικό ιατρείο στη Γέφυρα, 10:00 – 15:00

Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, ανοιχτό θέατρο επί της Εθνικής Αντιστάσεως , 10:00-15:00

Δ. Παύλου Μελά, στρατόπεδο παύλου Μελά ( έναντι δημαρχείου ), 10:00-15:00

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πολύκεντρο (ΚΑΠΗ) Δενδροποταμου, 09:30-14:30

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Κοινότητα Ζευγαρακίου, Αιτωλοακαρνανία

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία

ΚΑΠΗ Μεσολογγίου

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πάρκο Κολοκοτρώνη, Ναύπλιο, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Πλατεία Παπανδρέου, Πάτρα, 09:00-14:30

Αίθουσα Χορωδίας, Δ. Θήβας

Δ. Τανάγρας, Σχηματάρι, Βοιωτία

Δ. Τανάγρας, Δήλεσι, Βοιωτία

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10;00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, 09:00

Καλλιθέα Δράμας, 09:00

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Drive through στο Γήπεδο Φώτης Κοσμάς, Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30-13:00

Κεντρική Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 09:30-13:00

Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

Συντριβάνι Καράμπαμπα, Χαλκίδα, 09:00-13:00

Κοινότητα Λαμψάκου, Εύβοια, 09:30-12:30

Κοινότητα Λούτσα, Εύβοια, 09:30-10:45

Δημαρχείο Στενής, Εύβοια, 11:00-12:45

Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:30

Πάρκο Ξυστρή, Λαϊκή Αγορά Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:30

Χωριό Πλουτοχώρι, πλατεία, Ηλεία, 09:00-11:30

Χωριό Διάσελλα, πλατεία, Ηλεία, 12:00-14:30

Πάρκο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

Πλατεία Δημαρχείου, Βέροια, 09:30-14:00

Κοινότητα Στενημάχου, Νάουσα, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Αγροτικό Ιατρείο Θεολόγου, Θάσος

Αγροτικό Ιατρείο Λιμεναριά, Θάσος

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08;00-16:00

Δημαρχείο Παραμυθίας, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Ελευθερούπολη, Καβάλα

ΔΟΝΑ, Λέρος, 09:00-13:00

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, 09:00-14:00

Δ. Καρδίτσας, drive through στον περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, 09:00-14:00

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 09:00-14:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πετρίτης Ν. Κέρκυρα

ΚΑΠΗ Κιλκίς

Μουριές, Κιλκίς

Αγία Παρασκευή, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Κουρί Πτολεμαΐδας, όπισθεν Μποδοσάκειου

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Λουτράκι Κορινθίας, Πλατεία ΟΣΕ, 09:30-13:30

Πλατεία Διαγόρα, Κως

Επαρχείο Κω, 09:00-11:00

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Άγιος Αχίλιος/Άλογο, Λάρισα, 09:00-14:00

Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Λαγού & Κράννωνος-Περιοχή ΔΕΥΑΛ, Λάρισα, 09:00-14:00

Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι

Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

Drive through Μύρινα, Λήμνος

Κτίριο ΠΕ Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00

Άγιος Δημήτριος, Μαγνησία, 09:00-13:00

Drive through στην Αργαλαστή, Μαγνησία, 09:00-12:00

Drive through στα Καλά Νερά, Μαγνησία, 12:30-14:00

Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας-Αίθουσα Κουμουνδούρος, Καλαμάτα, 08:30-15:00

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη

Δ. Πύδνας-Κολινδρού, drive through στο Αιγίνιο, Πιερία

Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Παραλία Πρέβεζας

Παραλία Πάργας, Πρέβεζα

Πνευματικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου Πεταλιώτη, Ρέθυμνο

Νέα Αγορά Ρόδου, πλησίον Ταξί, 09:00-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Drive through Στάδιο Σερρών

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 12:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00

Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 08:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

Πλατεία Παγκρατίου, Λαμία

Drive through στη Στυλίδα, Φθιώτιδα

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Λαϊκή Αγορά Φλώρινας

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κοινότητα Δεσφίνα, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος