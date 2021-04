Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ αύριο σε όλη τη χώρα-Δείτε σε ποιες περιοχές

Kλιμάκια του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν αύριο,Τρίτη 2 Απριλίου, δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες από τις 10:00 έως τις 15:00.

Τα κλιμάμια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία σε όλη τη χώρα:

1. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

2. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

3. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

4. Δ. Διονύσου, Πλατεία Αγίου Στεφάνου

5. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

6. Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δημοτικό Parking Βασιλέως Παύλου

7. Δ. Γαλατσίου, Γαλατσίου και Βεΐκου

8. Δ. Γλυφάδας, Δημοτικό Parking Δημαρχείου

9. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

11. Drive through Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου, Οδός Ν. Γενιάς

12. Drive through Δ. Καλαμαριάς, Εθν. Αντιστάσεως & ‘Αρεως, Καλαμαριά

13. Κρυονέρι Σόχου, Θεσσαλονίκη

14. Δήμος Θέρμης, Καρδιά Θερμής, Θεσσαλονίκη

15. Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας

16. Στάμνα, Αιτωλοακαρνανίας

17. Πλατεία Μεσολογγίου

18. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

19. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

20. Λιμάνι Γαυρίου, ‘Ανδρος

21. Δημητσάνα Αρκαδίας

22. Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

23. Δημαρχείο ‘Αρτας

24. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης

25. Εργατικές Κατοικίες Παραλίας, 25ης Μαρτίου 91, Πάτρα

26. Παύλος, Δήμος Ορχομενού

27. Λούτσι Βοιωτίας

28. ‘Αγιος Θωμάς Βοιωτίας

29. Πλατεία Αιμιλιανού, Γρεβενά

30. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

31. Αργυρούπολη Δράμας

32. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

33. Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη

34. Σουφλί, Παπαναστασίου Μαρίας 5

35. Νέος Πύργος Ιστιαίας

36. Κτελ Χαλκίδας

37. Περιφερειακό Ιατρείο Λουκισίων, Εύβοια

38. Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας

39. Κοινοτικό Κατάστημα Στροουσίου, Δήμος Ανδραβίδας Ηλείας

40. Κοινοτικό Κατάστημα Ρουπακίου, Ηλεία

41. Ενετική Λοτζιά , Αυγούστου 25, Ηράκλειο

42. Πλατεία Ελίας, Βέροια

43. Πέρδικα Θεσπρωτίας

44. Drive through Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

45. Χωριό Ελληνικό, Ιωάννινα

46. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

47. Ξηρόκαμπος Λέρου

48. Φράγκο Κάρδιτσας

49. ‘Αγιος Βησσάριος Σοφάδων

50. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

51. Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Δήμος Παλαμάς, Καρδίτσας

52. Πασχαλίτσα Σοφάδων, Καρδίτσα

53. Αγναντερό Μουζακίου, Καρδίτσα

54. Drive through Λ. Κύκνων, Καστοριά

55. Drive through ‘Αργος Ορεστικό, Καστοριά

56. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, Σκαραμαγκά 4

57. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Κοζάνη

58. Λουτράκι, Πλατεία ΟΣΕ

59. Δερβένι, Τουριστικό Περίπτερο

60. Super Market Lidl, Επαρχειακή Οδός Κω-Κεφαλου, Κως

61. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

62. Κοιλάδα Λάρισας

63. Μελιβοία Λάρισας

64. Ραχούλα Λάρισας

65. Αργυροπούλι Λάρισας

66. Αμυγδαλέα Λάρισας

67. Δαμάσι Λάρισας

68. Ελευθερές Λάρισας

69. Κουτσόχερο Λάρισας

70. Μάνδρα Λάρισας

71. Βλαχογιάννι Λάρισας

72. Αμούρι Λάρισας

73. Πραιτώρι Λάρισας

74. Μαγούλα Λάρισας

75. Πλατεία Αγίου Αθανασίου Λάρισας

76. Πνευματικό Κέντρο Αγίας Τριάδας, Λήμνος

77. Κτελ Βόλου

78. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

79. Δημαρχείο Γιαννιτσών

80. Ακρολίμνη Πέλλας

81. Μελίσσι Πέλλας

82. Drive through Κορινός Πιερίας

83. Drive through Ανδρομάχη Πιερίας

84. Κοινότητα Γερανίου, Ρέθυμνο

85. Κοινοτικό Κατάστημα Διμυλίας, Ρόδος

86. Θερινό Θεατράκι Σερρών

87. Κοινότητα Γαλλησά, Σύρος

88. Πλατεία Τρικάλων

89. Πλατεία Καλαμπάκας

90. Πλατεία Παναγίας, Τρίκαλα

91. Πλατεία Διαβας, Τρίκαλα

92. Πλατεία Πύλης, Τρίκαλα

93. Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα, Λαμία

94. Πλατεία Ελευθερίας Λαμία

95. Drive through Μαλεσίνα

96. Drive through Κυρτώνη

97. Μελίτη Φλώρινας

98. Λέχοβο, Αμύνταιο Φλώρινας

99. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

100. Δημαρχείο Βρύσων, Χανιά

101. Δημαρχείο Γερολάκου, Χανιά