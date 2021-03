Κορωνοϊός: «Έκρηξη» με 506 διασωληνωμένους - 2.570 νέα κρούσματα, 51 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Με το τρίτο κύμα της πανδημίας να οδηγεί σε ασφυξία νοσοκομεία και κοινωνία, η κυβέρνηση ανακοινώνει νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, καθώς και ενίσχυσης του ΕΣΥ. Κι όλα αυτά στη σκιά των επιδημιολογικών δεδομένων που καθημερινά επί ημέρες τώρα καταδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 11 Μαρτίου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε:

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.570, εκ των οποίων

7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661

(ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 65

θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.843 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι. Το 95.8% είχε

υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.6% έχει

υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές1

νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13.09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου

είναι 408 ασθενείς.

Hλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη

(εύρος 0 έως 103 έτη).

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες

Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern

– VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation – VUI) B.1.1.318 . Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368

βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2)

(Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18

Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη

με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant

VOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 51 θετικά για

την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για

τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2)

είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5

από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

covid-gr-daily-report-20210311