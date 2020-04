«Φίλοι Ιταλοί, η Ελλάδα είναι μαζί σας»: Η Ιταλική σημαία στη Βουλή των Ελλήνων σε ένδειξη συμπαράστασης

Η σημαία της Ιταλίας κυματίζει μαζί με εκείνες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δυτική πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων, που αντικρίζει την πλατεία Συντάγματος, ως ένδειξη συμπαράστασης στη χώρα που δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία του κορωνοϊού.

Παράλληλα, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον ιταλικό λαό, το απόγευμα της Παρασκευής και επί τριημέρου κάθε βράδυ η ίδια πρόσοψη του Κοινοβουλίου θα φωταγωγείται με τα χρώματα του εθνικού συμβόλου της Ιταλίας.

Συμβολική ύψωσης της Ιταλικής σημαίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε ένδειξη συμπαραστάσεως προς τον λαό της Ιταλίας. https://t.co/FwWIQfIgbF pic.twitter.com/FC8bx8C7EX — Γραφείο Τύπου (@PressParliament) April 3, 2020

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας συνόδευσε την Παρασκευή, τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα κ. Efisio Luigi Marras, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από όπου και απέδωσαν τιμή στα εθνικά σύμβολα των δύο χωρών.

Η πρωτοβουλία αυτής της συμβολικής ύψωσης της ιταλικής σημαίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος και σήμερα το πρωί παρέστη σε ανάλογη εκδήλωση ύψωσης της Ελληνικής και Ιταλικής σημαίας στην πρόσοψη του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρών ήταν και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Το Tweet του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη:

Είμαστε μαζί σας!

Siamo con voi! 🇮🇹🇬🇷🇪🇺

Στο @GreeceMFA για την συμβολική τελετή συμπαράστασης προς τον Ιταλικό λαό με τον @NikosDendias, τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα και τον Πρέσβη της Ιταλίας Luigi Marras. @ItalyinGreece #COVIDー19 pic.twitter.com/vcehwolSdN — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) April 3, 2020

Νίκος Δένδιας:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Βουλής,

κ. Αναπληρωτή Υπουργέ,

Eccellenza,

Amici Italiani,

La nostra storia, il nostro passato comune e la strada che abbiamo fatto insieme ci portano oggi qua, di nuovo insieme. L’uno accanto all’altro per una battaglia ancora, vittoriosa come sempre. Proseguo con il mio messaggio in greco.

(Η ιστορία μας, το κοινό μας παρελθόν και η πορεία που διανύσαμε μαζί μας φέρνουν σήμερα εδώ, και πάλι μαζί. Τον έναν δίπλα στον άλλον για μία ακόμη μάχη, νικηφόρα όπως πάντα. Συνεχίζω το χαιρετισμό μου στα ελληνικά.)

Λάβαμε σήμερα την πρωτοβουλία, από κοινού με τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, να πραγματοποιήσουμε μία λιτή, σεμνή τελετή που περιελάμβανε την έπαρση των δύο σημαιών και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, της Ελλάδος και της Ιταλίας, σε μία έκφραση αγάπης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον ιταλικό λαό.

Έναν λαό στενό φίλο της Ελλάδας και ο οποίος δοκιμάζεται όσο κανείς άλλος σήμερα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Εξέφρασα στον Ιταλό Πρέσβυ τη βαθιά οδύνη της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του ελληνικού λαού για την απώλεια τόσων πολλών ανθρώπινων ζωών στη φίλη Ιταλία.

Aλλά, εξέφρασα συγχρόνως και τον βαθύ θαυμασμό όλων των Ελλήνων για τον θαρραλέο τρόπο με τον οποίο ο ιταλικός λαός, από τον απλό πολίτη μέχρι τον ιδιαιτέρως αγαπητό στην Ελλάδα Πρόεδρο Mattarella, δίνει αυτήν τη μάχη.

Θέλουμε να στείλουμε σήμερα ένα μήνυμα αισιοδοξίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Βουλή των Ελλήνων στους Ιταλούς φίλους μας, όπως θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες και στους Ισπανούς φίλους μας. Σε συνεννόηση με τον Ιταλό ομόλογό μου, κ. Luigi di Maio, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την έμπρακτη συνδρομή μας προς την Ιταλία σ’ αυτήν τη δραματική για όλους μας κατάσταση.

Η Βουλή των Ελλήνων είναι στο πλευρό μας, αναρτά και αυτή την ιταλική σημαία και κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, η Βουλή των Ελλήνων θα φωταγωγηθεί επί τρεις ημέρες με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

In questo momento drammatico, la Grecia è al vostro fianco. Siamo con voi. Uniti risorgeremo.

(Σε αυτές τις δραματικές στιγμές, η Ελλάδα είναι δίπλα σας. Είμαστε μαζί σας. Ενωμένοι θα ξανασηκωθούμε.)».

Efisio Luigi Marras:

«Κύριε Υπουργέ,

Αγαπητοί φίλοι,

Δεν θα ξεχάσουμε αυτή τη σημαντική συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης που βλέπει τις σημαίες μας ενωμένες.

Μία χειρονομία που αποτελεί έκφραση πένθους για τους πολλούς νεκρούς αλλά και συμπόνοιας για την τραγωδία που ζουν οι συγγενείς τους. Μία χειρονομία που δίνει κουράγιο σε όσους βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Και σε όλους αυτούς που παλεύουν για να τους σώσουν.

Σε όσους κάνουν μεγάλες θυσίες για να συνεχίσουν να λειτουργούν στις χώρες μας οι βασικοί τομείς.

Με αυτήν εκφράζονται και οι αρχαίοι και άφθαρτοι δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς μας.

Σας ευχαριστούμε.

Το να σας νιώσουμε τόσο κοντά μας είναι παρήγορο.

Καλώ τους φίλους Έλληνες να ακολουθούν σχολαστικά τις σαφείς άμεσες και συνετές υποδείξεις της κυβέρνησής τους».