Νέος «βασιλιάς» του Roland Garros ο Κάρλος Αλκαράθ (video)

Μετά από έναν τελικό αντάξιο των προσδοκιών, που κράτησε 4,5 ώρες και 5 σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 και να γίνει ο νέος πρωταθλητής του Roland Garros.

O Αλκαράθ θα γινόταν έτσι κι αλλιώς ο νεότερος παίκτης που θα είχε συμμετοχή σε τελικό Grand Slam σε όλες τις επιφάνειες, ωστόσο κατάφερε εκτός απ’ αυτό να έχει και τίτλο Grand Slam σε όλες τις επιφάνειες, μόλις έναν μήνα μετά τα 21α γενέθλιά του!

Ο τρομερός Ισπανός είχε κατακτήσει το 1ο του major στο US Open το 2022, σε σκληρή επιφάνεια. Το περσινό καλοκαίρι είχε κατακτήσει το Wimbledon, φυσικά στο γρασίδι, ενώ τώρα έχει ένα Slam και στο χώμα, την ώρα που είναι παράλληλα ο ενεργός πρωταθλητής και στα δυο ευρωπαϊκά Slam!

A new Roland-Garros champion 🏆 #RolandGarros l @carlosalcaraz pic.twitter.com/fGRdNpQMxz

Eίναι τρομερά αυτά που έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία αυτός ο εντυπωσιακός Ισπανός τενίστας, ο οποίος από αύριο θα επιστρέψει και στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, ρίχνοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο.3. Θυμίζουμε πως στο Νο.1 θα βρίσκεται ο Γιανίκ Σίνερ.

Μεγάλη μάχη δόθηκε σήμερα και για τους δυο φιναλίστ, που για 1η φορά βρέθηκαν αμφότεροι στον τελικό αυτής της διοργάνωσης. Ο Αλκαράθ εκίνησε καλύτερα και “έσπασε” 3 φορές τον Ζβέρεφ στο 1ο σετ – έχασε και μια φορά το δικό του σερβίς – αλλά κέρδισε τα 6 από τα 9 games και επικράτησε με 6-3.

O Ζβέρεφ ανέβασε την απόδοσή του και ήταν αισθητά καλύτερος στο 2ο σετ. Κατάφερε να κάνει δυο συνεχόμενα break, ενώ είχε χαμένες ευκαιρίες και πριν από το πρώτο. Στο δικό του σερβίς δεν απειλήθηκε καθόλου κι έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε το 6-2 και ισοφάρισε τον αγώνα.

O Αλκαράθ φάνηκε προς στιγμήν να ανακτά τα ηνία, καθώς έκανε πρώτος break στο 3ο σετ για το υπέρ του 4-2 και στη συνέχεια έσβησε 3 break points, για να φτάσει και στο 5-2.

Ο Ζβέρεφ ωστόσο πέρασε στην αντεπίθεση και κέρδισε 5 games στη σειρά, για να ανατρέψει το 3ο σετ, που τον έφερε πιο κοντά στη νίκη και τον 1ο Grand Slam τίτλο του!

Ο Αλκαράθ όμως απέδειξε για μια ακόμα φορά πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Παρότι έδειχνε να αντιμετωπίζει και κάποιο θέμα με το δεξί του πόδι, ο Ισπανός αποδείχτηκε πιο δυνατός σωματικά από τον Ζβέρεφ, ενώ και πνευματικά υπερίσχυσε, αφού στους κρίσιμους πόντους ήταν πιο αποτελεσματικός.

Τα δυο επόμενα σετ άνηκαν ολοκληρωτικά σε εκείνον, χάνοντας μόνο ένα game στο 4ο και 2 στο 5ο! Κατάφερε να σβήσει και τα 5 break points που αντιμετώπισε στο 5ο σετ, τα 3 από τα 4 στο 4ο και μετά από 4 ώρες και 19 λεπτά μιας εξαντλητικής και πολύ έντονης μάχης “έγραψε” τον πιο γλυκό γι’ αυτόν επίλογο, αυτού του τελικού.

O Ζβέρεφ έχει πλέον 2 χαμένους τελικούς σε Grand Slams, με τους 2 να παίζονται στα 5 σετ.

Ο Αλκαράθ από την πλευρά του έκανε το 3 στα 3 σε majors τελικούς, κατακτώντας τον 8ο τίτλο του στο χώμα (8-3) και τον 14ο συνολικά στην καριέρα του (14-4). Στη σεζόν ήταν ο 2ος τίτλος του, μετά το Indian Wells.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024