Γίνεται «βασιλιάς» στους Κινγκς ο Βεζένκοβ με 20 εκατομμύρια για τρία χρόνια!

Το σίριαλ έφτασε στο τέλος του, αφού ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε την απόφαση και αφήνει τον Πειραιά για το Σακραμέντο.

Ο MVP της περσινής EuroLeague με τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να αρνηθεί στο μεγάλο όνειρο του NBA αλλά και την άκρως δελεαστική πρόταση που δέχτηκε για να αφήσει τους «ερυθρολεύκους» μετά την πενταετή θητεία του.

Ο Βεζένκοβ δέχτηκε από τους Κινγκς μία πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων για την επόμενη τριετία. Οι «βασιλιάδες» θέλησαν έτσι να τον δελεάσουν και να τον κάνουν δικό τους, παρότι δε θα κατέληγε στα χέρια του όλο το ποσό της πρώτης σεζόν ($6.5 εκατ.), από το οποίο αφαιρείται η εφορία και άλλα 750.000 δολάρια. Το τελευταίο διότι οι ομάδες του NBA δεν μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από 750.000 δολάρια για buy out, με τη ρήτρα του Βεζένκοβ να είναι στο 1.500.000 και έτσι τα καθαρά του έσοδα να αγγίζουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023