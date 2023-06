Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Μπαρτσελόνα ο Ιλκάι Γκουντογκάν

Ο κύβος ερίφθη κι ο Ιλκάι Γκουντογκάν αφήνει τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από 7 χρόνια γεμάτα από τίτλους (5 πρωταθλήματα, ένα Champions League, 2 Κύπελλα Αγγλίας, 4 Λιγκ Καπ, 2 Charity Shield) και μετακομίζει οριστικά (ως ελεύθερος) στην Μπαρτσελόνα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συμφωνία επικυρώθηκε και με υπογραφές το απόγευμα της Τετάρτης (21/6) με τον μέχρι πρότινος αρχηγό της Σίτι να κλειδώνει τη μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα» αφού πέρασε και ιατρικές εξετάσεις στο Μόναχο, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στην καριέρα του.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB

Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms

