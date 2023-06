ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 13 χρόνια Βαγγέλη Μαρινάκη στην ηγεσία: «13 χρόνια γεμάτα μεγαλείο»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμπλήρωσε 13 χρόνια στην ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η πειραϊκή ΠΑΕ έκανε την ανασκόπηση αυτής της πορείας που ξεκίνησε το 2010 και συνοδεύτηκε από πολλές επιτυχίες, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της:

2010-2023: 13 χρόνια γεμάτα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μεγαλείο, αμέτρητους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια περίοδος που γεμίζει χρυσές σελίδες την ασύγκριτη ιστορία μας και μας γεμίζει ευθύνη, αλλά και δύναμη να σηκώσουμε την Ερυθρόλευκη σημαία ακόμα ψηλότερα! Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!… pic.twitter.com/UWRsdBdZZH — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 18, 2023

«Πέρασαν 13 χρόνια από την ημέρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγινε ο ηγέτης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογος γιγαντώθηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε όλα τα επίπεδα. Δεκατρία χρόνια στα οποία ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει καταφέρει να αλλάξει επίπεδο, τόσο στο οργανωτικό, όσο όμως και στο αγωνιστικό κομμάτι κατακτώντας εκατοντάδες τίτλους στο ποδόσφαιρο και τα αθλήματα του Ερασιτέχνη. Επιπλέον κάθε χρόνος που προστίθεται με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι του συλλόγου, μεγαλώνει όλο και περισσότερο και το κοινωνικό έργο της ΠΑΕ, δίνοντας βοήθεια στους συνανθρώπους μας που την έχουν τόσο ανάγκη, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα και σε ανθρώπους με διάφορα προβλήματα υγείας να έρχονται όλο και πιο κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, τον Θρύλο τους.

Μέσα στα 13 αυτά χρόνια, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έραψε τέσσερα αστέρια στην ποδοσφαιρική φανέλα και το κάθε ένα απ’ αυτά αναδεικνύει τα δεκάδες πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στην ιστορία της η ομάδα, έχοντας πλέον 47 πρωταθλήματα Ελλάδας, εκ των οποίων τα 10 έχουν κατακτηθεί υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Παράλληλα, η ομάδα έχει φτάσει τα 28 κύπελλα, έχει πραγματοποιήσει στην ιστορία του 18 νταμπλ και επίσης έχει καταφέρει σε αυτά τα 13 χρόνια να σπάσει διάφορα ρεκόρ, μεταξύ αυτών και ρεκόρ νικών στην Ευρώπη. Νίκες στις μεγαλύτερες διοργανώσεις της Ευρώπης απέναντι σε μεγαθήρια, όπως Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και πρόκριση στους «16» του Europa League επί της Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο, σε μία ιστορική βραδιά για τον Θρύλο!

Επιπλέον, υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατάφερε να φτάσει στην υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στην ιστορία του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην 21η θέση!

Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει και το status του στην Ευρώπη, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα εκτός από το αγωνιστικό και στο οργανωτικό κομμάτι. Έτσι ώστε ο Θρύλος να έχει εγκαταστάσεις εφάμιλλες των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης γιατί και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συγκαταλέγεται σε αυτά. Έχει αναβαθμιστεί και έχει επενδύσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη το οποίο έχει αλλάξει εντελώς και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της Ευρώπης και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία προπονητικά κέντρα της Ευρώπης.

Εγκαταστάσεις στις οποίες όλα αυτά τα χρόνια προπονούνται και προετοιμάζονται για το μέλλον και οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Ολυμπιακού και κάθε χρόνο φέρνουν επιτυχίες στον σύλλογο, όπως την τελευταία αγωνιστική περίοδο. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη σεζόν 2022-23 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας της Super League Κ19, έγινε πρωταθλητής Ελλάδας και στη Super League Κ17, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό της Super League Κ15. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου σχολών ποδοσφαίρου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ το οποίο έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο, έχοντας σχολές σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ντουμπάι, αλλά και την Ευρώπη.

Ένας τεράστιος πολυαθλητικός σύλλογος σε όλο τον κόσμο

Από την πρώτη στιγμή ο Βαγγέλης Μαρινάκης στάθηκε δίπλα στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, προσφέροντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και με τη δική του βοήθεια ο Ερασιτέχνης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατάφερε να γίνει ο απόλυτος αυτοκράτορας στην Ελλάδα, αλλά και να κατακτήσει την Ευρώπη!

Στη χώρα μας, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατέκτησε αμέτρητους τίτλους σε όλα τα τμήματα, ενώ πάτησε την κορυφή της Ευρώπης σε πόλο και βόλεϊ, κατακτώντας ο Θρύλος δύο ακόμη ευρωπαϊκά τρόπαια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, το LEN Trophy Super Cup στο πόλο γυναικών και το Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Αναλυτικά σε αυτά τα 13 χρόνια, ο Ερασιτέχνης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει κατακτήσει συνολικά 10 ευρωπαϊκούς τίτλους στα βασικά ομαδικά αθλήματα. 7 ευρωπαϊκά έχει πάρει στο γυναικείο πόλο και από 1 σε πόλο ανδρών, βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών. Φτάνοντας έτσι να είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο με επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Επίσης επί προεδρίας Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος σε όλα τα ομαδικά αθλήματα κατάφερε να ξεπεράσει τους 300 τίτλους!

Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά, όμως, δε φαίνεται μόνο μέσα από τους τίτλους, αλλά και από την επένδυση και την ανάπτυξη. Επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναπτύχθηκαν ή ακόμη και δημιουργήθηκαν και άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη, όπως ήταν αυτά του μπάσκετ γυναικών, αλλά και το χάντμπολ ανδρών, που δεν άργησαν να φέρουν νέους τίτλους και επιτυχίες στον σύλλογο.

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί την «ερυθρόλευκη» καθημερινότητα

Όλα αυτά τα χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ο σύλλογος έχει αναπτύξει και έχει γιγαντώσει το κοινωνικό του έργο. Η κοινωνική συνεισφορά του Θρύλου έχει γίνει πλέον η καθημερινότητα του συλλόγου, δίνοντας βοήθεια σε συνανθρώπους μας και δείχνοντάς τους πως ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι δίπλα σε όλους, αλλά παράλληλα και πως είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος.

Το 2010 στο «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποιήθηκε ο «8ος Αγωνας Κατά της Φτώχειας – Φίλοι του Ζιντάν εναντίον Φίλων του Ρονάλντο». Το 2011 υπήρξε βοήθεια στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας μετά το καταστροφικό τσουνάμι, το 2012 και συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) Greece Debt Free, εξαγόρασε 1.364.000€ του ελληνικού χρέους, προσφέροντας 168.590€ εκ μέρους των 55 παικτών και υπαλλήλων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Το 2013 ήρθε η μεγάλη συνεργασία με τη UNICEF για τη χρηματοδότηση της «100% Campaign». Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενίσχυσε σημαντικά τη φιλανθρωπική οργάνωση, «Steven Gerrard Foundation».

Επί σειρά ετών ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κρατά ζωντανή τη φλόγα για ζωή μερικών πολύ ξεχωριστών ανθρώπων, των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια που φιλοξενούνται στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ προσφέρει συνεχή ηθική και οικονομική υποστήριξη στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Από το 2016 ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρέχει έμπρακτη στήριξη στο έργο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για το Δικαίωμα Συμμετοχής στον Αθλητισμό χωρίς Διακρίσεις με διεθνείς διαστάσεις, ενώ το 2017 χρηματοδότησε ένα συνέδριο στην Αθήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο «Γ. Καραϊσκάκης», παράλληλα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέγραψε την «Αρχή των Αθηνών για το Δικαίωμα Συμμετοχής στον Αθλητισμό». Το 2016 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ήταν δίπλα στους πρόσφυγες οι οποίοι παρέμεναν στις Πύλες του λιμανιού του Πειραιά, προσφέροντας καθημερινά τροφή, νερό, ένδυση και υπόδηση. Οι μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ τα είδη ένδυσης, καθώς και τα παιχνίδια άγγιξαν τις 150.000!

Παράλληλα, να σημειωθεί πως από το 2014 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποτελεί εκ των μεγάλων χορηγών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, στηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινή λειτουργία του.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το 2016 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Μαζί Στη Ζωή! – Μαζί Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!». Μαθητές με διανοητικές αναπηρίες Ειδικών Σχολείων του Πειραιά, προπονήθηκαν στην Ακαδημία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Το πρόγραμμα αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή Βέλτιστη Πρακτική στην έρευνα του Ulster University «The Engagement of Disabled People in European Football – Best Practice Cases» που διεξήχθη για την UEFA. Επίσης μαζί με τα Special Olympics Hellas διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου Special Olympics, τις χρονιές 2017, 2018, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, τουρνουά ποδοσφαίρου Special Olympics 7×7.

Το 2017 ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προσέφερε δωρεά στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, στο Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές» για την αγορά του εξοπλισμού του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ».

Όπως επίσης θα πρέπει να αναφερθεί η σημαντική οικονομική βοήθεια στο έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, ενισχύοντας καθημερινά εδώ και χρόνια τα συσσίτιά της που προσφέρονται σε χιλιάδες ανθρώπους, κάτι το οποίο φυσικά και συνεχίστηκε και τη φετινή χρονιά.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενίσχυσε σημαντικά το 2018 τη Μάνδρα και συγκεκριμένα τους πλημμυροπαθείς κατοίκους της περιοχής. Το ίδιο συνέβη και το 2021 όποτε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ βρέθηκε δίπλα στους κατοίκους της Κρήτης και συγκεκριμένα στις περιοχές Αρκαλοχώρι και Καστέλι, όπως και στην Ελασσόνα της Λάρισας, περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από σεισμούς.

Το 2021 ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν δίπλα και στους κατοίκους της Εύβοιας, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά από τις φωτιές του καλοκαιριού.

Τέλος τη σεζόν που πέρασε, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έγινε η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη η οποία εγκατέστησε μόνιμα την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής, σε άτομα με οπτική αναπηρία, σε όλους τους αγώνες στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Παράλληλα, διοργανώθηκε και τουρνουά με τη συμμετοχή 40 ασυνόδευτων παιδιών από διάφορες δομείς, στο οποίο αγωνίστηκαν αθλητές από την «ερυθρόλευκη» ακαδημία, όσο όμως και από το δίκτυο των σχολών ποδοσφαίρου».