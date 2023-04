«Δύο φορές με έχουν εξαπατήσει στη ζωή μου, η μία ήταν όταν υπέγραψα τον Ρονάλντο», λέει ο πρόεδρος της Αλ Νασρ

Απογοητευμένος από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ δηλώνει ο Αλ Μουαμάρ.

Ο πρόεδρος της ομάδας του Ριάντ στην οποία μεταγράφηκε τον χειμώνα με ποσό ρεκόρ ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το αραβικό μέσο ArabiaNews50 δήλωσε:«Με έχουν εξαπατήσει μόνο δύο φορές στη ζωή μου.

🚨Al Nassr President Musalli Al-Muammar: “I have been only scammed 2 times in my life. First was when i ordered 3 kebabs and only got 2. The second was when i signed Cristiano Ronaldo.” @SaudiNews50🏅 pic.twitter.com/vMAqPhNxrY

— motif_kgem (@kgem26) April 26, 2023