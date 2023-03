Μπελάδες για τον Έρλινγκ Χάαλαντ - Έστελνε μήνυμα στο κινητό ενώ οδηγούσε (photo)

Μπελάδες για τον Νορβηγό σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος «πιάστηκε» με το κινητό στο χέρι ενώ οδηγούσε.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον 22χρονο να χρησιμοποιεί το κινητό του για να στείλει μηνύματα την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Ειδικότερα, οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τον Χάαλαντ να κρατά το κινητό του τηλέφωνο στο αριστερό του χέρι, κοιτώντας συνεχώς προς αυτό, χωρίς να έχει τα μάτια του στον δρόμο την ώρα που οδηγούσε.

Το περιστατικό συνέβη σε δρόμο πολύ κοντά στο γήπεδο της Σίτι, μία ημέρα αφότου είχε πετύχει πέντε γκολ κόντρα στη Λειψία, στη νίκη της ομάδας του με 7-0, στη ρεβάνς των «16» του UEFA Champions League.

Erling Haaland spotted using phone while at the wheel of £300,000 Rolls-Royce #MCFC https://t.co/ebtCUWYMRl

— talkSPORT (@talkSPORT) March 28, 2023