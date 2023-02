Η Γκράινερ από τις φυλακές της Ρωσίας επιστρέφει στα παρκέ του WNBA

Την μεγάλη επιστροφή της Μπρίτνεϊ Γκράινερ στο WNBA ανακοίνωσαν οι Φοίνιξ Μέρκιουρι.

Η Αμερικανίδα που έχει κερδίσει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια αλλά και πρωτάθλημα WNBA σχεδόν τρεις μήνες από την αποφυλάκισή της από την Ρωσία είναι έτοιμη να επιστρέψει στα παρκέ με την φανέλα της ομάδας που την επέλεξε ως Νο1 του ντραφτ το 2013.

Η 32χρονη είχε συλληφθεί στις αρχές Μαρτίου του 2022 στο αεροδρόμιο της Μόσχας για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε, και φυλακίστηκε. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ η Γκράινερ αποφυλακίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ άφησαν ελεύθερο τον Ρώσο λαθρέμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ και τον αντάλλαξαν με την μπασκετμπολίστρια.

The news you’ve all been waiting for! BG will be back in a Phoenix Mercury jersey this season 💜

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) February 21, 2023