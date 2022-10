Στον Καρίμ Μπενζεμά η Χρυσή Μπάλα

Ο Καρίμ Μπενζεμά, κατέκτησε φέτος τη «Χρυσή Μπάλα» και γίνεται ο πρώτος Γάλλος που την κατακτά μετά το 1998 και τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Μπενζεμά κατάφερε να κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο έπειτα από την εκπληκτική χρονιά που έκανε πέρσι με την Ισπανική ομάδα, την οποία και οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης για ακόμη μια φορά. Ο Γάλλος για τη σεζόν 2021/22 είχε 44 γκολ σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα μοίρασε και 15 ασίστ.

Στην τελετή που έγινε απόψε στο Παρίσι, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το ακλόνητο φαβορί για να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2022. Ο 34χρονος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των 30 ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα και κατάφερε να λάβει τη «Χρυσή Μπάλα» για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Το βραβείο στον Καρίμ Μπενζεμά παρέδωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν.

