Ουκρανία: Καταγγέλλει επίθεση και από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εξετάζει τις αναφορές εισβολής στρατευμάτων από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας. Δεν ήταν σαφές εάν τα στρατεύματα ήταν μόνο ρωσικά ή εάν συμμετέχει στην επίθεση η Λευκορωσία, ανέφερε η πηγή.

Η συνοριακή υπηρεσία της Ουκρανίας αναφέρει ότι φρουροί δέχθηκαν επίθεση από ρωσικά στρατεύματα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Εν τω μεταξύ, το CNN αναφέρει ότι στρατιώτες εισέρχονται στην Ουκρανία μέσω Λευκορωσίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στρατιώτες πάνω από μια στήλη στρατιωτικών οχημάτων εθεάθησαν να εισέρχονται στην Ουκρανία από ένα συνοριακό πέρασμα με τη Λευκορωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022