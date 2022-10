Πέθανε ο Ρόμπι Κολτρέιν γνωστός και ως «γίγαντας Χάγκριντ» από το «Harry Potter»

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του ημιγίγαντα Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών «Harry Potter».

Ο Κόλτρεϊν, υποδύθηκε τον θηροφύλακα του Χόγκουαρτς, Ρούμπεους Χάγκριντ, στο δημοφιλές franchise που βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και απολάμβανε τεράστια δημοτικότητα ως μισός γίγαντας-μισός μάγος.

Η ατζέντισσα του ηθοποιού γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου τού και περιέγραψε τον Κολτρέιν ως «ένα μοναδικό ταλέντο». «Τον Ρόμπι θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ… ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες, προκαλώντας μια ροή επιστολών θαυμαστών κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια», αναφέρεται.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, δημιουργός των βιβλίων της δημοφιλούς σειράς «Harry Potter», δημοσίευσε μία εικόνα με εκείνη και τον ηθοποιό, για να ευχηθεί στην οικογένειά του συλλυπητήρια και να αποχαιρετήσει τον Κολτρέιν στο τελευταίο του ταξίδι.

«Δεν θα γνωρίσω ποτέ ξανά κάποιον σαν τον Ρόμπι. Ήταν ένα απίστευτο ταλέντο, ένα ολοκληρωμένο, και είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να δουλέψω μαζί του και να γελάσω μαζί του. Στέλνω την αγάπη και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, πάνω απ’ όλα στα παιδιά του», έγραψε.

I’ll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022