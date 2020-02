Οι ταινίες του Σαββατοκύριακου (22-2-2020)

του Δημήτρη Δανίκα

Καταρρακτώδης βροχή νέων αφίξεων με ανώτερη όλων την ταινία «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή Made in Greece! Όπως το διαβάζετε!

Απόστρατος»

Σκηνοθεσία:Ζαχαρίας Μαυροειδής,

Cast: Μιχάλης Σαράντης, Γιώτα Φέστα, Γιάννης Νιάρρος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Ακης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου

Νέος και γοητευτικός, φτυστός ο μακαρίτης απόστρατος παππούς του, αλληθωρίζει προς το παρελθόν ελπίζοντας να πιάσει την καλή

Επιτέλους μια καλή ελληνική ταινία!

«Στη γη του άγριου μελιού» (Honeyland)

Σκηνοθεσία: Λιούμπομιρ Στεφάνοφ, Καμάρα Κοτέφσκα,

Cast Ερασιτέχνες (ντοκιμαντέρ)

Από «Βόρεια Μακεδονία» όπου πρόωρα γερασμένη κόρη συντηρεί κατάκοιτη μητέρα με αγνό μέλι που παράγουν τα δικά της, «αρχαία» μελίσσια

Μόνο για ψαγμένους

«Στο λαβύρινθο» (Into Labyrinth)

Σκηνοθεσία: Ντονάτο Κσρίζι,

Cast Νάστιν Χόφμαν, Τόνι Σερβίλο, Βαλεντίνα Μπέλε

Περίεργες εξαφανίσεις κοριτσιών αλλά μία που έχει ξεφύγει από τους απαγωγείς δεν θυμάται λόγω διαταραγμένη μνήμης

Χάος!

«Το κάλεσμα της άγριας φύσης» (The Call of the wild)

Σκηνοθεσία: Κρις Σάντερς,

Cast Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν και τα σκυλάκια

Από μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον με ήρωα τετράποδο με ευαίσθητη καρδιά που ξαφνικά μεταφέρεται από την Καλιφόρνια στην άγρια Αλάσκα την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890-Τρυφερό

«Οι αεροναύτες» (The Aeronauts)

Σκηνοθεσία: Τομ Χάρπερ,

Cast Εντι Ρέντμειν, Φελίσιτι Τζόουνς, Τομ Κόρτνει

Λονδίνο του 1862 όπου γοητευτική, τολμηρή πιλότος και νεαρός προχωρημένος μετεωρολόγος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια επικίνδυνη πτήση

Χμ

«Εμα» (Ema)

Σκηνοθεσία:Πάμπλο Λορείν,

Cast: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Μαριάννα Ντι Τζιρόλαμο

Ταλαντούχα χορεύτρια ανακαλύπτει κρυφές «σελίδες» της οικογένειάς της, ταράζεται, συγκλονίζεται, σχεδόν καταρρέει, αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναφτιάξει τη ζωή της από το μηδέν

«Sonic η ταινία» (Sonic the Hedgehog)

Σκηνοθέτης:Τζεφ Φάουλερ,

Cast Τζιμ Κάρει, Τζέιμς Μάρσντεν-

Βιντεογκέιμ με ήρωα σκαντζόχοιρο που προσπαθεί να εμποδίσει καταστροφικά σχέδια σατανικού επιστήμονα Παιδική χαρά!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

«Ο κύριος Τζόουνς» (Mr Jones),

Σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ,

Cast Τζέιμς Νόρτον, Βανέσα Κίρμπι, Πίτερ Σκάρσγκααρντ

Αληθινό περιστατικό εκεί γύρω στο 1935 όταν Αγγλος διπλωμάτης διεισδύει,

παρανόμως στην Ουκρανία του Στάλιν και πέφτει πάνω σε τρομερό λιμό με θύματα εκατομμύρια αναλώσιμα πλάσματα! Καλό

«Μια κρυφή ζωή» (A Hidden Life)

Σκηνοθεσία:Τέρενς Μάλικ,

Cast: Ογκιστ Ντιλ, Βάλερι Πάχνερ, Μπρούνο Γκανς

Αληθινό περιστατικό με αντιναζιστικές ρίζες όπου Αυστριακός αντιρρησίας συνείδησης, αρνείται να πολεμήσει στο πλευρό του Χίτλερ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ετσι κι έτσι

«Agora II-Δεσμώτες»

Σκ Γιώργος Αυγερόπουλος, Cast Ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ με σκηνές από τις αλλεπάλληλες και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις καθώς και από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Ενδιαφέρον

«Η αόρατη ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο» (A Vida Invisivil)

Σκηνοθεσία: Καρίμ Αινούζ,

Cast Τζούλια Στόκλερ, Κάρολ Ντουάερτε, Φερνάντα Μοντενέγκρο

Αισθηματική εποποιία και εξαιρετική αντιστροφή της Βραζιλιάνικης σαπουνόιπερας με τη μοναδική σχέση δύο αδερφών από το 1951 έως τις μέρες μας Οπωσδήποτε!

«Winona»

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης,

Cast Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Δάφνη Πατακιά, Ηρώ-Ελένη Μπέζου

Τέσσερις λαχταριστές θηλυκές υπάρξεις σε ειδυλλιακή παραλία, παίζουν, τραγουδάνε φλυαρούν, κολυμπάνε και το «τίποτα» μετασχηματίζεται σε γεγονός Μόνο για ψαγμένους

«Ciao Italia»

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαθεοδώρου,

Cast Ηλίας Λογοθέτης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, Τιτίκα Σαριγκούλη, Γρηγόρης Αρναούτογλου-

Πέντε κορίτσια σχεδιάζουν ληστεία αλλά μπερδεύονται και όλα γίνονται χύμα

Ψιλογελάς

«Οι σκανταλιάρηδες» (The Elfkins)

Σκηνοθεσία: Ούτε φον Μπούχοβ-Πολ,

Cast (φωνές) Βασίλης Μήλιος, Ζωή Ρηγοπούλου, Στεφανία Φιλιάδη κ. α

Κινούμενα σχέδια γερμανικής παραγωγής με τα σκανταλιάρικα ξωτικά της Κολονίας πριν από 200 χρόνια. Παιδική χαρά

«Μικρές κυρίες» (Little Women)

Σκηνοθεσία: Γκρέτα Γκέργουιγκ,

Cast Σόρσι Ρόναν, Εμα Γουάτσον, Φλόρενς Πουγκ, Λόρα Ντερν, Τιμοτέ Σαλαμέ

Μα είναι δυνατόν αυτό το ατελείωτο και θορυβώδες κοριτσίστικο τιτίβισμα να έχει αποσπάσει έξι υποψηφιότητες Οσκαρ, ανάμεσά τους και. της καλύτερης ταινίας;

Μακριά!

«1917»

Σηνοθεσία: Σαμ Μέντες,

Cast: Ντιν Τζορτζ Τσάπμαν, Τζορτζ ΜακΚέι, Κόλιν Φερθ

Το μεγάλο φαβορί των επερχόμενων Οσκαρ, όπου δύο νεαροί φαντάροι, μέσα στη λαίλαπα του Α παγκοσμίου πολέμου, πρέπει, με μήνυμα, να αποτρέψουν σφαγιασμό 1600 στρατιωτών Με κομμένη την ανάσα!

«Γκρέτα και Χάνσελ» (Gretel and Hansel)

Σκηνοθεσία:Οζ Πέρκινς,

Cast: Σοφία Λίλις, Σάμι Λίκι, Αλις Κριτλ

Δύο ορφανά εγκλωβίζονται σε στοιχειωμένο σπίτι και πέφτουν στα χέρια μάγισσας

Αντε γεια!

«Αρπακτικά πτηνά και η φαντασμαγορική χειραφέτηση της Χάρλει Κουίν» (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of HQ)

Σκηνοθεσία:Κάθι Γιαν, Cast Μάργκοτ Ρόμπι, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ρόζι Πέρεζ

Οσο μακροσκελής ο τίτλος τόσο «μικρή» η ταινία, άσε τσαλακώνει το πλάσμα Μάργκοτ Ρόμπι.Οπου φύγει φύγει!

«The Gentlemen»

Σκηνοθετία:Γκάι Ρίτσι,

Cast Μάθιου Μακόναχι, Χιού Γκραντ, Κόλιν Φάρελ, Τσάρλι Χάναμ, Μισέλ Ντόκερι, Εντι Μάρσαν Φλύαρη ρεπλίκα Κουέντιν Ταραντίνο με καλύτερο όλων τον Χιού Γκραντ

Ετσι κι έτσι

«Ο φάρος» (The Lighthouse)

Σκ Ρόμπερτ Εγκερς, Cast Γουίλεμ Νταφό, Ρόμπερτ Πάτινσον

Σκοτεινό, στυλιζαρισμένο, ασπρόμαυρο, θρίλερ ψυχολογικό, κάτι μεταξύ «Λάμψης» του Κιούμπρικ και «Νύχτας των δολοφόνων» του Ρομάν Πολάνσκι

Παράνοια!

«Χαλβάη 5-0»

Σκηνοθεσία:Μάνος Καμπίτης,

Cast Μάρκος Σεφερλής, Ελένη Καστάνη, Δημήτρης Σταρόβας, Γιάννης Ζουγανέλης, Βίκυ Κάβουρα

Μεγαλοβιομήχανος χαλβά βρίσκεται δολοφονημένος στην έπαυλή του, θα τα καταφέρει ο αστυνόμος Μπέκρας να βρει τον δολοφόνο; Τρελές σφαίρες βλαχομπαρόκ!

«Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ» (Richard Jewell )

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ιστγουντ,

Cast Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κάθι Μπέιτς, Σαμ Ρόκγουελ

Κι όμως έπρεπε να ήταν στις λίστες των Οσκαρ. Από αληθινό περιστατικό όπου σεκιουριτάς στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα εντοπίζει εκρηκτικό μηχανισμό

και καταλήγει κατηγορούμενος ως τρομοκράτης Αποκαλυπτικό!

«Ευτυχία»

Σκ Αγγελος Φραντζής, Cast Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Καλοφτιαγμένο πορτραίτο της μοναδικής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «άγνωστης» στιχουργού αριστουργημάτων όπως «δυο πόρτες έχει η ζωή»

Θεά η Καραμπέτη!

«Joker»

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς,

Cast Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζαζί Μπιτζ

Ταινιάρα με τα όλα της! Σκοτεινή, ιδιαίτερη, ανατρεπτική και ένας Χοακίν Φίνιξ που θα πάρει Οσκαρ Οπωσδήποτε!

πηγή: prwtothema.gr