Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Συζήτησαν για την εφαρμογή συμφωνιών Ελλάδας - Ουκρανίας και αμυντική συνεργασία

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε πως είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνει στην ανάρτησή του πως συζήτησε με τον Ελληνα πρωθυπουργό για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό και τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία, κυρίως όσον αφορά στην ουκρανική αεράμυνα.

«Συνομίλησε με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εφαρμογή των συμφωνιών μας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία και την εν εξελίξει αμυντική μας συνεργασία, ειδικά όσον αφορά την εθνική μας αεράμυνα. Στις 6 Μαρτίου στην Οδησσό, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μπόρεσε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη σημασία της αξιόπιστης προστασίας του ουρανού μας. Επιπλέον, τον ενημέρωσα για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε τις εργασίες για διμερή συμφωνία ασφαλείας με βάση τη Διακήρυξη του Βίλνιους της G7».

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.

On March 6th in Odesa, Prime Minister… pic.twitter.com/iWH5JHSmYM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2024