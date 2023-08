ΣΥΡΙΖΑ: Τη Δευτέρα η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κασσελάκη - Ο «μέντορας» Πολάκης και οι αντιδράσεις

Σε εσωκομματική περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις πληροφορίες που θέλουν τον υποψήφιο βουλευτή επικρατείας του κόμματος από την ομογένεια, Στέφανο Κασσελάκη, να ετοιμάζεται να διεκδικήσει την ψήφο των μελών και των στελεχών του κόμματος του για την προεδρία.

Σύμφωνα με πηγές ο Στέφανος Κασσελάκης θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του την Δευτέρα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το βίντεο που περίμενε από τον Νίκο Σούλη ο νεαρός πολιτικός, που αλλάζει όλα τα δεδομένα στην κούρσα της ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ήδη στα χέρια του.

Το ερώτημα είναι εάν θα κάνει τις ανακοινώσεις το απόγευμα της Δευτέρας, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ή ακόμα νωρίτερα μέσα στην ίδια μέρα.

Πάντως το βίντεο είναι διάρκειας 4 λεπτών και περιέχει όλη την ατζέντα, τα συνθήματα και τα διακυβεύματα με τα οποία θα πάει ο κ. Κασσελάκης στη μάχη της διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα και θα ζητήσει την ψήφο των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός είναι να αναρτηθεί το βίντεο στους προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Κασσελάκη στα social media, ενώ θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα την Τρίτη αναμένεται να βρεθεί στην πατρίδα του στα Χανιά , απ’ όπου θα ξεκινήσει την σύντομη προεκλογική του εκστρατεία δεδομένου ότι στις 10 Σεπτεμβρίου τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν για νέο αρχηγό.

Φυσικά όλα αυτά εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές πιέσεις απ’ όλες τις πλευρές προς τον νεαρό πολιτικό για να μην πραγματοποιήσει τους σχεδιασμούς του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης για την ώρα πάντως εργάζεται πυρετωδώς για να μπορέσει το επόμενο Σάββατο στο διαρκές συνέδριο να εξαγγείλει το πρώτο του λόγο σε κομματικό ακροατήριο.

Ο «μέντορας» Πολάκης και η αναταραχή στο εσωτερικό

Ο μέντορας του, ο Παύλος Πολάκης που σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη είναι αυτός που τον πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον γνώρισε στον Αλέξη Τσίπρα, έχει αναλάβει να βρει τις 30 υπογραφές στελεχών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να είναι υποψήφιος για την θέση του προέδρου.

Τα σενάρια για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη έχουν φέρει αναταραχή στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς η δυναμική που έχει αναπτύξει στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα social media είναι πολύ μεγάλη.

Όλες οι αναρτήσεις του έχουν χιλιάδες likes, ενώ καθημερινά εμφανίζεται να παίρνει θέση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

Το καθαρό πρόσωπο του, ο λόγος και η σκέψη του καθώς και το γεγονός ότι είναι εκτός μηχανισμών έχουν κάνει πολλούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να τον προτρέπουν να κατέβει για πρόεδρος του κόμματος.

Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται να δίνει ελπίδα στα «ορφανά» του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αντιδράσεις των άλλων υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, ο καθένας για τον δικό του λόγο εμφανίζονται θορυβημένοι . Η Εφη Αχτσιόγλου -που εμφανίζεται να είναι το φαβορί για την θέση του προέδρου- προφανώς δεν επιθυμεί να χάσει ούτε μία ψήφο. Ο Νίκος Παππας από την άλλη λέγεται ότι θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες αφού το προεδρικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα κατευθυνθεί προς το νέο φρέσκο και άφθαρτο πρόσωπο που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πάλι, μπορεί να μην κινδυνεύει να χάσει ψήφους, μπορεί ωστόσο να βρεθεί εκτός κούρσας αν ο Στέφανος Κασσελάκης πλασαριστεί σε μία καλή θέση. Ο μοναδικός που δεν φάινεται να έχει πρόβλημα είναι ο Στέφανος Τζουμάκας.

Τα στελέχη της Ομπρέλας πάντως έχουν εξαπολύσει σφοδρό πόλεμο εναντίον του ζητώντας μάλιστα και την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αρθρογράφος Τάκης Κατσαρός, πρώην συνεργάτης του Νίκου Φίλη, με μία σκληρή ανάρτηση του τον κατηγορεί ότι επιδίδεται σε «προσωπική εκστρατεία, εξαγοράζει δημοσιότητα, στήνει μηχανισμό προβολής». Και σημειώνει ότι «καθένας μπορεί να έχει το ψώνιο οι θέσεις του να λογίζονται ως συνολικό πολιτικό πρόγραμμα, που συνήθως είναι υπόθεση ενός κόμματος, ενός κινήματος ή μιας συλλογικότητας».

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε στο Μαρούσι και από το 2015 δραστηριοποιείται στη ναυτιλία.

Έχει δύο πτυχία στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελειο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.