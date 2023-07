Μητσοτάκης: Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Μήνυμα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανυπομονησία για την διεύρυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Καλά νέα ότι η Σουηδία θα ενταχθεί σύντομα μαζί μας ως το 32ο μέλος της Συμμαχίας μας. Αυτό μας κάνει όλους πιο ασφαλείς και πιο δυνατούς. Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία!», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Twitter.

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2023