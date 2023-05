Ορόσημο για τον Ελληνισμό η ψήφος των αποδήμων: Ψηφίζουν για πρώτη φορά στον τόπο διαμονής τους, δείτε φωτό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι σπεύδουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά οι Έλληνες του Εξωτερικού δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ώστε να ψηφίσουν. Για τον σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί 99 εκλογικά τμήματα σε 85 πόλεις 35 χωρών.

Η ψηφοφορία για τις εκλογές 2023 αφορά 22.855 Έλληνες που εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.

Σε εξέλιξη η ψηφοφόρια των Ελλήνων του εξωτερικού

Ουρές σχηματίστηκαν σε εκλογικό κέντρο του Λονδίνου, όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες. Οι εικόνες είναι έξω από ένα σχολείο, που έχει μετατραπεί σε εκλογικό κέντρο.

Σχεδόν 5.000 Έλληνες έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα, στο Λονδίνο έχουν εγγραφεί 3.982 Έλληνες, 282 στο Εδιμβούργο, 131 στη Γλασκώβη, 274 στο Μπέρμιγχαμ και 250 στο Ληντς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν συνολικά 8 εκλογικά κέντρα, ένα κέντρο στη Γλασκώβη όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι Γλασκώβης και Μπέλφαστ και από ένα κέντρο, στο Ληντς και στο Μπέρμιγχαμ.



Οι κάλπες άνοιξαν και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον. «Η κάλπη έχει ανοίξει στην Πρεσβεία και η πρώτη ψηφοφόρος ήδη ψήφισε.

Οι Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, μπορούν να προσέλθουν να ψηφίσουν σήμερα μέχρι τις 7:00 μ.μ. με ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα», ανέφερε σε Twitter.

— Embassy of Greece in the US🇬🇷 (@GreeceInUSA) May 20, 2023

Νέα Υόρκη

Time to vote! 🗳️🇬🇷Election process has officially kicked off at the Consulate General of Greece in New York! This is your chance to make your voice heard! 🎉🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/BWflpXT7vI

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) May 20, 2023