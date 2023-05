Ξεκίνησε η ψηφοφορία των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έχουν εγγραφεί 4.938 άτομα ενώ σ’ όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 12 εκλογικά τμήματα. Από αυτά οκτώ στο Λονδίνο (3.982 εγγεγραμμένοι) και από ένα σε: Εδιμβούργο (282), Γλασκόβη (150), Μπέρμιγχαμ (274) και Λιντς (250).

Πιο συγκεκριμένα τα εκλογικά κέντρα έχουν ως εξής:

Λονδίνο: 4 εκλογικά τμήματα στην Πρεσβεία (1Α Holland Park, W11 3TP) και 4 στο Ελληνικό Σχολείο (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton).

Γλασκόβη: Στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά (Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL).

Εδιμβούργο: Στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, 2 Meadow Ln, Edinburg, EH8 9 NR.

Λιντς: Στο κτήριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, (Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU).

Μπέρμιγχαμ: Στο κτήριο της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, (The Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ).

Σήμερα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού – Αναλυτικά η διαδικασία

Σήμερα Σάββατο 20 Μαΐου θα ψηφίσουν οι 22.816 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό στις εθνικές εκλογές.

Η ψηφοφορία σε κάθε ένα από τα 99 εκλογικά τμήματα που συγκροτήθηκαν σε 85 πόλεις 35 χωρών ανά την υφήλιο, θα γίνει ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που θα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Εκλογικά κέντρα αποτελούν κυρίως κτήρια των ελληνικών αρχών, γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτήρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.

Για την ψηφοφορία των εκλογέων του εξωτερικού χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια Επικρατείας και ως εκ τούτου δεν σημειώνουν σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων. Όταν κλείσουν οι κάλπες οι εφορευτικές επιτροπές καταμετρούν τους φακέλους, χωρίς να τους ανοίξουν.

Οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια των ομογενών θα μεταφερθούν την επομένη αεροπορικώς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί, με συνοδεία Αστυνομίας, στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα ανοιχτούν και θα γίνει η διαλογή των ψήφων όταν κλείσουν οι κάλπες στην ελληνική επικράτεια.