Δένδιας: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθά τους ανθρώπους που επλήγησαν από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, εξέφρασε από την Παραγουάη ο Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον Παραγουανό ομόλογό του, Χούλιο Σεζάρ Αριόλα, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή δύο μνημονίων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Νίκος Δένδιας διατύπωσε την πεποίθηση πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοθεί ένα πολιτικό όραμα στη διμερή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Παραγουάης, προχωρώντας με συμφωνίες σε έναν ευρύ αριθμό τομέων.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ΥΠΕΞ υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τη σύσταση μηχανισμού πολιτικών διαβουλεύσεων και ένα μνημόνιο συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Αναφερθείς στο μνημόνιο κατανόησης για τη σύσταση μηχανισμού πολιτικών διαβουλεύσεων, ο κ. Δένδιας τόνισε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Παραγουάης, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης για τη συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης.

Δένδιας: Να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur

Στην εισαγωγή της ομιλίας του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται την Παραγουάη, στον τέταρτο σταθμό του ταξιδιού του στη Νότια και την Κεντρική Αμερική. Εστιάζοντας στις δυνατότητες διεύρυνσης των διμερών σχέσεων, είπε πως η μακροχρόνια φιλία και οι κοινές αξίες των δύο χωρών επιτρέπουν να αναπτύξουν εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος: οικονομία, εμπόριο, ενέργεια, πολιτισμός, συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς.

Εν συνεχεία, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που συμφώνησε με τον Παραγουανό ομόλογό του, η Ελλάδα και η Παραγουάη να υποστηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Περαιτέρω, έκανε ειδική μνεία στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα για τις σχέσεις της Παραγουάης με την ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη βούληση να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι προσβλέπει στη σύνοδο μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) τον προσεχή Ιούλιο, εκφράζοντας την ελπίδα να μετατραπεί σε ορόσημο για την προσέγγιση των δύο ηπείρων.

Επίσης, κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν θέματα περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει πως η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι βαθιά ριζωμένη στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) .

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τον «τεράστιο σεβασμό» που τρέφει για την Παραγουάη, για το γεγονός ότι παρ’ όλο που είναι μια χώρα που περιβάλλεται από ξηρά, έχει προσυπογράψει και επικυρώσει την UNCLOS, δείχνοντας πόσο πολύ σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα, γνωστοποίησε πως οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι θα έχουν συνεχή επαφή και θα βοηθήσουν την ομάδα των περίκλειστων χωρών στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή φόρα.

Ακόμα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Παραγουάη για τη συμβολή της στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με 12 Γαλάζια Κράνη, καθώς και για τη στάση αρχών της στο Κυπριακό.

Τέλος, επαναλαμβάνοντας την πεποίθηση πως η σημερινή επίσκεψή του είναι μόνο η αρχή μιας ισχυρής και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, απηύθυνε πρόσκληση στον υπουργό Εξωτερικών της Παραγουάης να επισκεφθεί την Αθήνα το συντομότερο δυνατό.

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Παραγουάη θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του στη Διπλωματική Ακαδημία της χώρας με θέμα: «Greece’s foreign policy in its neighborhood and beyond: Links with Latin America, the case of Paraguay».

Δένδιας: Παναμάς και Τζαμάικα οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Παραγουάη, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής ομογένειας στη χώρα αυτή τη Λατινικής Αμερικής.

Σημειώνεται πως η Παραγουάη είναι μετά τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, ο τέταρτος σταθμός της περιοδείας του υπουργού Εξωτερικών σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή (10/2) ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί τον Παναμά και την Τζαμάικα. Στον Παναμά, αρχικώς θα συναντηθεί με τον εκεί άμισθο πρόξενο της Ελλάδας και με μέλη της ελληνικής ομογενειακής και εκκλησιαστικής κοινότητας. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών του Παναμά, Χαναΐνα Τεγουανέ (Janaina Tewaney) και με μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, ενώ θα ξεναγηθεί και στο Μουσείο της Διώρυγας της χώρας, από τον Διευθυντή του Μουσείου, Νίκο Λιακόπουλο.

Την ίδια ημέρα θα ολοκληρωθεί και η εν λόγω περιοδεία του κ. Δένδια με την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τζαμάικα.