Δένδιας από Βιέννη: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Μαριούπολη

Σε κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό ομόλογό του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Alexander Schallenberg), ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Αυστρία «που είναι πάντοτε χρήσιμη και έχει πάντα μια θετική φωνή στο Συμβούλιο [Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ], υποστηρίζοντας, ούτε την Ελλάδα ούτε την Κύπρο, αλλά το Διεθνές Δίκαιο».

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, συζήτησαν σχετικά με τις κυρώσεις, τη «συντονισμένη απάντησή μας κατά της εισβολής», όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. «Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση: όλοι όσοι συνδέονται με την ΕΕ πρέπει να τηρούν αυτές τις κυρώσεις» υπογράμμισε και κατέστησε σαφές πως δεν μπορεί να έχουμε διάφορα επίπεδα ανάμειξης σε αυτή την κρίση. Όλα τα κράτη που αποδέχονται το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες του θα πρέπει να έχουν μία κοινή θέση» διαμήνυσε με σαφήνεια.

Εισαγωγικά ο Νίκος Δένδιας συμφώνησε με τον Αυστριακό υπουργό Εξωτερικών πως «η τεράστια ουκρανική κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε μια ενότητα μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, η οποία ήταν απίστευτη μόλις μερικές μέρες πριν» και προσέθεσε ότι η κατάσταση αυτή εγείρει μεγάλες προκλήσεις.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών επικεντρώθηκε στην ελληνική κοινότητα στη Μαριούπολη και στη γύρω περιοχή και στην ανάγκη δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους ανθρώπους που επιθυμούν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Κάνοντας ειδική αναφορά στη σημαντική, όπως είπε, ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία, και γύρω από τη Μαριούπολη, περίπου 150.000 ανθρώπους και ευχαρίστησε τον Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ για τη συμπόνια του σε ό,τι αφορά τις απώλειες των Ελλήνων ομογενών στην περιοχή. Μάλιστα, προέταξε πως «προσπαθούμε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο ώστε οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν, να μπορούν να φύγουν». Επίσης, τόνισε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν Γενικό Πρόξενό της στη Μαριούπολη, «τον τελευταίο Ευρωπαίο διπλωμάτη εκεί», και ανέφερε πως υπάρχουν δύσκολες συνθήκες για την απομάκρυνσή του από την περιοχή. «Προσπαθούμε για το καλύτερο» υπογράμμισε.

Αναφερθείς στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τη γενική γραμματέα του ΟΑΣΕ στη Βιέννη, Χέλγκα Σμιτ, επισήμανε πως «προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε τελικά να ανοίξουμε τον ανθρωπιστικό διάδρομο».

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν στη φροντίδα των προσφύγων και τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να κάνει αυτό που της αναλογεί. Με αφορμή αυτό, ευχαρίστησε την Αυστρία για την αρωγή της στη μεταναστευτική κρίση του 2015 στα ελληνικά σύνορα. «Αυτό δείχνει ότι η Αυστρία δεν είναι ένας «à la carte» φίλος, αλλά μια χώρα που βοηθάει άλλα ευρωπαϊκά κράτη στην ώρα της ανάγκης τους» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Πέρα από την Ουκρανία, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα σημαντικό κομμάτι, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας και ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την ανοικτή σύμπνοια της Αυστρίας με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια. «Πάντα λέμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά μόνο ο ευρωπαϊκός. Εάν δεν δώσουμε την ελπίδα της ένταξης στην ΕΕ στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, αυτές οι κοινωνίες θα είναι θύματα των πειρασμών που προέρχονται από άλλα μέρη» ανέφερε.

Ευχαρίστησε ακόμα τον ομόλογό του για τη βαθιά κατανόηση της Αυστρίας στις προκλήσεις που παρουσιάζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ανέδειξε πως πρέπει να εργαστούν από κοινού. Προσέθεσε ακόμα πως πρέπει «να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία, έτσι ώστε επιτέλους να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία».

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε πως αν και η κατάσταση στην Ουκρανία κυριαρχεί, οι προκλήσεις όμως παραμένουν.

Τέλος, απαντώντας σχετική ερώτηση για το ρωσικό αέριο, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα βασίζεται ενεργειακά από τη Ρωσία μόλις 30%, προσθέτοντας πως άλλες χώρες εξαρτώνται περισσότερο από τη χώρα μας. «Θέλω να ακούσω τις απόψεις τους στο Συμβούλιο Υπουργών πριν από τη διαμόρφωση μίας απάντησης. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο κατά τον οποίο μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση [στην ενέργεια] στην Ευρώπη» συμπλήρωσε και υπογράμμισε τη σημασία των μονάδων υγροποιημένου αερίου που μπορούν να εισάγουν αέριο από άλλες πηγές. «Έχουμε δύο Τερματικούς Σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) που μπορούν να εισάγουν υγροποιημένο αέριο από άλλες πηγές, Αλγερία, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, η Ευρώπη μπορεί να έχει μια επιλογή στο μέλλον, αλλά υπογραμμίζω, στο μέλλον» επισήμανε καταληκτικά ο Νίκος Δένδιας.

