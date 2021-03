Σε θερμό κλίμα ο διάλογος Μπάιντεν-Μητσοτάκη: «Εάν χρειαστείς κάτι πάρε με τηλέφωνο, είμαι εδώ για να βοηθήσω»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, κατά την συνομιλία των δύο ηγετών, διάρκειας περίπου μισής ώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Εάν χρειαστείς κάτι, να με πάρεις τηλέφωνο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω».

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών διαμορφώνει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας σε ανώτατο επίπεδο, η οποία επισφραγίστηκε με την πρόσκληση που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Πότε θα έρθεις στην Ουάσινγκτον;» ρώτησε ο Μπάιντεν τον Έλληνα πρωθυπουργό, που απάντησε: «Όποτε με καλέσεις».

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, η οποία έλαβε χώρα μετά την τηλεδιάσκεψη των 27 της ΕΕ, στην οποία συμμετείχε ο Αμερικανός πρόεδρος, έγινε αξιολόγηση της στάσης που τηρεί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπάιντεν εμφανίστηκε κατηγορηματικά αρνητικός σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν σε διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στις 26/3, είχε αναφερθεί στην τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έρθει να τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όταν θα το επιτρέψει ο κορωνοϊός.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης σχέσης για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό ήταν το βασικό θέμα που συζήτησε με τον πρωθυπουργό. «Υπό τη κυβέρνησή μου, θα είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το υπόσχομαι αυτό. Έχω δεσμευτεί να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση από ό,τι ήδη έχουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter μίλησε για θερμή και εποικοδομητική επικοινωνία.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 25, 2021