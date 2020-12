«Ενωμένοι απέναντι στον κορωνοϊό»: Το μήνυμα των ηγετών της Ε.Ε. για την εκστρατεία εμβολιασμών (video)

Μέσω ενός ευρηματικού βίντεο, στο οποίο φιλοξενούνται οι δηλώσεις του Σαρλ Μισέλ και των 27 ηγετών των κρατών-μελών, το Συμβούλιο αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκστρατεία.

Στο βίντεο παρουσιάζονται και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Στις φετινές γιορτές, ας κάνουμε πράξει τις ευχές μας για υγεία, με τη σκέψη σε όσους συμπολίτες μας δοκιμάζονται, αλλά και όσους πολεμούν την πανδημία. Προστατεύοντας ο ένας τον άλλον. Και μετατρέποντας το εμβόλιο σε αφετηρία μιας νέας καλύτερης ζωής για όλους», αναφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

2020 has been a challenging year that has shown us once more: we are stronger together. pic.twitter.com/DhrqPZptG3

— EU Council (@EUCouncil) December 23, 2020