Μητσοτάκης: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η αναβάθμιση από τη Moody's

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός «η αναβάθμιση της Ελλαδάς από την Moody’s που ήρθε εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης, αποτελεί ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στην μετά Covid εποχή».

Moody’s upgrade of Greece's rating, which came in the midst of a global recession, is a strong vote of confidence in the growth prospects of the Greek economy post Covid. 🇬🇷

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020