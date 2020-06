Στις 12 Ιουνίου το 2ο Online Debate του "Circle the Med Forum", για την ενέργεια και την κλιματική ουδετερότητα στην εποχή του Covid-19

To Διεθνές Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), η Dynamic Vision και η Αvant Tales, διοργανώνουν το συνέδριο Circle the Med Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020 με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG ENV), της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) και της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με δεδομένο ότι το ζήτημα της Υγείας παραμένει κορυφαία προτεραιότητα λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, το Circle the Med Forum θα πραγματοποιηθεί ως digital event.

H φετινή διοργάνωση που έρχεται ως συνέχεια δύο εξίσου σημαντικών συνεδρίων που είχαν πραγματοποιηθεί το 2018 στα Χανιά και το 2019 στη Λευκωσία, έχει στο επίκεντρο της τη Μεσόγειο και τις προκλήσεις της Κυκλικής Οικονομίας στην περιοχή.

Στο διάστημα που μεσολαβεί έως το Forum του Νοεμβρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά virtual debate, στα οποία θα συμμετάσχουν σημαίνουσες προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο και τα οποία θα αφορούν θεματικά στους πυλώνες της κυκλικής οικονομίας.

Σε συνέχεια του 1ου online debate που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, ακολουθεί το 2ο online debate που θα λάβει χώρα στις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00, με θέμα «Είναι ο Covid-19 ευκαιρία για Καθαρότερη Ενέργεια και Κλιματική Ουδετερότητα;».