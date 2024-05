FT: Η Ελλάδα κι άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν να μπει τέλος σε ένα «κόλπο» €14 δισ. με τις τιμές των τροφίμων

Εκτενές άρθρο αφιερώνουν οι Financial Times στη σημερινή παρέμβαση που θα κάνουν η Ελλάδα και άλλες επτά χώρες της ΕΕ (Ολλανδία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία) στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να πάψει η πρακτική των πολυεθνικών εταιρειών να διαθέτουν σε εντελώς διαφορετικές τιμές εντός ΕΕ το ίδιο προϊόν, γεγονός που εκτιμάται ότι κοστίζει στους καταναλωτές 14 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως αναφέρουν οι FT, οι οκτώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θα υποβάλουν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας της να σκληρύνει τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, ώστε να σταματήσει η απαγόρευση του λεγόμενου παράλληλου εμπορίου, κατά το οποίο οι λιανοπωλητές αγοράζουν προϊόντα φθηνότερα από άλλο κράτος μέλος.

Η ομάδα των Οκτώ υποστηρίζει τον τερματισμό των λεγόμενων «γεωγραφικών περιορισμών» και επιθυμεί τη ρητή απαγόρευση των συμβάσεων που περιέχουν τέτοιους όρους και την κατάργηση της απαίτησης να παρέχονται μακροσκελείς ετικέτες σε τοπική γλώσσα. Αυτό θα μπορούσε να αντικατασταθεί από έναν κωδικό QR που θα μεταφέρει τους πελάτες σε έναν ιστότοπο στη γλώσσα τους.

Η Επιτροπή επέβαλε την Πέμπτη πρόστιμο ύψους 337,5 εκατ. ευρώ στη Mondelez, την κατασκευάστρια εταιρεία του Toblerone και του τυριού Philadelphia, επειδή περιόρισε τους χονδρέμπορους να αγοράζουν μπισκότα, σοκολάτες και καφέ σε ένα κράτος μέλος, όπου οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλές, για να τα πουλήσουν σε ένα άλλο.

«Είναι παράνομο», δήλωσε η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, επίτροπος Ανταγωνισμού, σχετικά με την απαγόρευση. Αλλά οι κυβερνήσεις και οι λιανοπωλητές λένε ότι οι πρακτικές αυτές είναι κοινές σε ολόκληρη την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η οποία υποτίθεται ότι εξαλείφει τέτοιους φραγμούς στο εμπόριο εντός της Ένωσης.

Οι έρευνες για τον ανταγωνισμό, όπως η έρευνα για τη Mondelez, είναι χρονοβόρες και βασίζονται σε στοιχεία από τους χονδρέμπορους και τους λιανοπωλητές, οι οποίοι είναι απρόθυμοι. «Εάν προσπαθήσετε να αγοράσετε επώνυμα προϊόντα από άλλη χώρα, ο παραγωγός θα σας διακόψει την προμήθεια. Και κάποιες μεγάλες μάρκες πρέπει να τις αποθηκεύσετε», δήλωσε στέλεχος λιανικής πώλησης, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Έρευνα της ολλανδικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι οι «γεωγραφικοί περιορισμοί» (TSCs) εφαρμόζονται σε 1 στα 25 προϊόντα, με τιμές κατά μέσο όρο 10 % υψηλότερες από ό,τι στις φθηνότερες αγορές. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 16 κράτη μέλη το 2020 διαπίστωσε ότι τα TSCs κοστίζουν στους καταναλωτές 14,1 δισ. ευρώ ετησίως.

