ΕΚΤ: «Πέρασαν» με καλή βαθμολογία τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες - Τα αποτελέσματα

Την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ακόμη και σε ακραίες μακροοικονομικές συνθήκες, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλής ανάπτυξης, υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των stress tests, τα οποία οι ελληνικές τράπεζες «πέρασαν» και μάλιστα, με υψηλή βαθμολογία.

Ειδικότερα, οι ασκήσεις που διενήργησαν από κοινού Ευρωπαική Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι ευρωτράπεζες είναι σε θέση να αντέξουν μία σοβαρή οικονομική ύφεση, η οποία μετά από ένα διάστημα τριών ετών θα μπορούσε να έχει επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 4,8 μονάδες, μειώνοντας τον CET1 σε 10,4% από 15% στα τέλη του 2022.

