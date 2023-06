Πώς βλέπουν οι οίκοι τη νέα κυβέρνηση και τις προοπτικές της Ελλάδας

Μία σταθερή κυβέρνηση, που μπορεί να εφαρμόσει κρίσιμες για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και αγοράς μεταρρυθμίσεις, «βλέπουν» επενδυτικοί οίκοι και οίκοι αξιολόγησης μετά τις κάλπες της 25ης Ιουνίου.

Θεωρούν ότι υπάρχουν οι βάσεις για να συνεχιστεί η καλή πορεία σε διαρθωτικές αλλαγές, απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και ανάπτυξη, αλλά υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχουν καθόλου περιθώρια εφησυχασμού. Η νέα κυβέρνηση έχει μπροστά της πολλή και σκληρή δουλειά, σημειώνουν. Περιμένουν δε να δουν, πιθανότατα έως τα τέλη του έτους, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, ύστερα από 13 χρόνια στα «σκουπίδια» (junk).

UBS: Σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και επενδυτική βαθμίδα ενόψει

«Η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, τόσο σε όρους μεταρρυθμίσεων όσο και σε όρους οικονομικής ανάπτυξης. Πέρυσι εμφάνισε ρυθμο ανάπτυξης 5,9% ο οποίος ήταν σχεδόν διπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Εάν η Ελλάδα εξασφαλιίσει την τρίτη δόση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, οι συνολικές πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη χώρα θα μπορούσαν να φτάσουν στα 12,8 δισ. δολάρια (6% του ΑΕΠ). Η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιδείξει δημοσιονομική πειθαρχία, συχνά υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, και τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού έχουν βοηθήσει να μειωθεί η αναλογία του χρέους κατά περίπου 40 μονάδες από το 206% το 2020» δήλωσε στη Ναυτεμπορική ο Θέμης Θεμιστοκλέους, Head Chief Investment Office EMEA, UBS Global Wealth Management.

«Η εκλογή της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία της επιτρέπει να συγκροτήσει μία σταθερή κυβέρνηση χωρίς την ανάγκη κόμματος – εταίρου. Οι εκλογές ήταν ένας σημαντικός σταθμός, τόσο για την προοπτική νέων μεταρρυθμίσεων όσο και για τη συνέχιση (μη ανατροπή) των μεταρρυθμίσεων, που έχουν ήδη γίνει, όσο και για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» πρόσθεσε, εκαφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι οίκοι αξιολόγησης θα ενθαρρυνθούν από τη σταθερότητα που προσφέρει το αποτέλεσμα των εκλογών και τα σχόλια του πρωθυπουργού για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις». Η UBS, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, περιμένει αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τουλάχιστον έναν οίκο μέσα στο έτος.

Bank of America: Πολλή δουλειά για τη νέα κυβέρνηση, αλλά οι αγορές είναι στο πλευρό της

Οι αγορές επιζητούσαν μία σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση που μπορεί να εφαρμόσει τις ευρείες μεταρρυθμίσεις, που απαιτούνται, και να αξιοποιήσει στο έπακρο τα κεφάλαια της Ε.Ε. μετά τις εκλογές, παρατήρησε από την πλευρά του σε δήλωσή του στη Ναυτεμπορική ο Αθανάσιος Βαμβακίδης, managing director, head of G10 FX strategy στην Bank of America Merrill Lynch. «Και αυτό ακριβώς έχουμε τώρα» τόνισε.

Ο κ. Βαμβακίδης χαρακτήρισε «ξεκάθαρα πολύ θετικό» το αποτέλεσμα των εκλογών για τα ελληνικά στοιχεία ενεργητικού, καθώς πλέον η αγορά «αποτιμά πλήρως την προοπτική αναβάθμισης στην επενδυτική βαθμίδα έως τα τέλη του έτους». Σύμφωνα με τον αναλυτής της BofA, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι ήδη σε προ κρίσεως επίπεδα, αλλά οι ελληνικές μετοχές έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου. «Οι επενδύσεις στην οικονομία έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση έχει πολλή δουλειά ακόμη. Οι αγορές είναι όμως στο πλευρό της στην εξαιρετικά αυτή δύσκολη προσπάθεια».

Standard & Poor’s: Πρώτα αποτελέσματα, μετά αναβάθμιση

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s σε μία σύντομη ανακοίνωση υπενθύμισε ότι η επόμενη αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελλάδας είναι προγραμματισμένη για τις 20 Οκτωβρίου. Το εάν θα μας ανεβάσει ένα σκαλοπάτι για να πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα θα εξαρτηθεί από τα δείγματα πολιτικής, που θα έχει δώσει έως τώρα η νέα κυβέρνηση. «Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια για την επόμενη απόφασή μας σχετικά με την αξιολόγηση της Ελλάδας» σημείωσε.

Moody’s: Credit positive το αποτέλεσμα των εκλογών

Πιστωτικά θετικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών και την άνετη αυτοδυναμία της ΝΔ ο οίκος Moody’s, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για συνέχεια της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. «Η συνεχής εστίαση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της υγείας του τραπεζικού τομέα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ορόσημων και των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης της Ελλάδας, θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη» τόνισε ο οίκος στην πρώτη αναφορά του μετά τις εκλογές.

DBRS: Εξασφαλίζεται η συνέχεια της πολιτικής

Στην πρώτη του αντίδραση μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο οίκος DBRS σχολιάζουν πως πιθανότατα έχουμε μπροστά μας ακόμη μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας, που εξασφαλίζει τη συνέχεια της πολιτικής και επιτρέπει στη νέα κυβέρνηση να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να προσελκύσει επενδύσεις. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα για νομοθετική σταθερότητα σε μία κατά την οποία η Ελλάδα ελπίζει να διαχειριστεί τους πόρους από την Ε.Ε., προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις οικονομικές προοπτικές της.

«Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία και το δικαστικό σύστημα, η μείωση των ανισοτήτων και ο καθορισμός νέων πολιτικών για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του νέου υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που εστιάζει στο δημογραφικό πρόβλημα- φαίνεται να είναι ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης» σημείωσε η Νίκολα Τζέιμς, Co-Head of Global Sovereign Ratings.