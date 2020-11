Eurogroup: Εγκρίθηκε η δόση των 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης αναγνώρισαν πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή του νέου πτωχευτικού δικαίου, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα να συνεχιστούν αλλά και να αντιμετωπιστούν επιτυχώς κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας όπως η δευτερογενής νομοθεσία του νέου πτωχευτικού πλαισίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και η αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου ανάκαμψης.

#Eurogroup adopts statement on implementation of reform commitments by Greece 🇬🇷 and greenlights the future release of the fourth tranche of debt measures.

