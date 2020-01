Καταγγελία Hard Rock για καζίνο Ελληνικού: «Ανάρμοστες πρακτικές μας απέκλεισαν από τον διαγωνισμό»

Στην αντεπίθεση περνά η Hard Rock International, καθώς μετά από τον αποκλεισμό της από το διεθνή διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού, δηλώνει ότι θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προστατεύσει το όνομά της από αθέμιτες και ανάρμοστες πρακτικές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Hard Rock International (Hard Rock) ενημερώθηκε επισήμως από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για την απόφασή της να αποκλείσει τη Hard Rock από το Διαγωνισμό για το Καζίνο του Ελληνικού στην Αθήνα.

Αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτήν την είδηση, είμαστε περισσότερο απογοητευμένοι από τη διαδικασία. Η Hard Rock πιστεύει ακράδαντα ότι αποκλείστηκε εσφαλμένα με βάση ανακριβή αιτιολογία και εμφανή σύγκρουση συμφερόντων. Η Hard Rock ανέθεσε στους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες να αξιολογήσουν το ζήτημα. Η Hard Rock αποκάλυψε ότι η νομική εταιρεία που συμβουλεύει την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με τον αποκλεισμό μας, εκπροσωπεί επίσης μέλος του ανταγωνιστικού σχήματος από το 2008. Η Hard Rock έθεσε υπόψιν της Επιτροπής σοβαρές ελλείψεις στην κατατεθείσα από τους ανταγωνιστές μας προσφορά, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι δε δήλωσαν στην Επιτροπή τη συμμετοχή ενός εκ των μελών τους σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, το οποίο, κατά τη δική μας ενημέρωση, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό τους.

H Hard Rock θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προστατεύσει την Εταιρεία και το όνομά της από αθέμιτες και ανάρμοστες πρακτικές. Στόχος της Εταιρείας είναι να διαπιστώσει ότι η διαδικασία γι αυτόν το Διαγωνισμό ολοκληρώνεται με ορθό τρόπο και ότι οι υποβληθείσες τεχνικές και οικονομικές προσφορές και των δύο πλευρών θα ανοιχθούν, ώστε να διασφαλιστεί ένα διαφανές αποτέλεσμα.

Ποια είναι η Hard Rock

Με εγκαταστάσεις σε 76 χώρες και 262 τοποθεσίες που περιλαμβάνουν ιδιόκτητα/αδειοδοτημένα ή διαχειριζόμενα Ξενοδοχεία, Καζίνο, Rock Shops® και Καφέ – η Hard Rock International (HRI) συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αναγνώριση παγκοσμίως. Ξεκινώντας με μια κιθάρα του Eric Clapton, η Hard Rock διαθέτει στην κατοχή της την πιο πολύτιμη συλλογή μουσικών αναμνηστικών με περισσότερα από 83.000 κομμάτια, τα οποία επιδεικνύονται στις εγκαταστάσεις της σε όλο τον κόσμο. Το 2018, η Hard Rock International αναδείχθηκε από το περιοδικό Forbes, ως Top Employer for Women και Land Operator of the Year στα βραβεία Global Gaming Awards. Το 2019, η Hard Rock τιμήθηκε με τα βραβεία America’s Best Large Employers και Top Employer for Women από το περιοδικό Forbes, καθώς επίσης κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Upper Upscale αλυσίδων ξενοδοχείων σε έρευνα της J.D. Power σχετικά με την ικανοποίηση πελατών σε ξενοδοχεία της Βόρειας Αμερικής για το 2019. Οι προορισμοί της Hard Rock βρίσκονται στις πιο δημοφιλείς πόλεις για αποδράσεις στον κόσμο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δύο πιο επιτυχημένες εγκαταστάσεις – ναυαρχίδες της στη Φλόριντα και το πρώτο Guitar Hotel® στη Νότια Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η έδρα της. Το brand ανήκει στο μητρικό φορέα της Hard Rock International, τη Seminole Tribe of Florida.