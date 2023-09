Για σεξουαλικές επιθέσεις από τέσσερις γυναίκες κατηγορείται ο Ράσελ Μπραντ - «Ήμουν πολυγαμικός, όχι κακοποιητικός»

Ακόμη μία υπόθεση βιασμού έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα με εκπροσώπους της έβδομης τέχνης. Για σεξουαλικές επιθέσεις, σε διάρκεια επτά ετών, στο απόγειο της φήμης του, κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο γνωστός Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ.

Οι κατηγορίες τού αποδόθηκαν ύστερα από εκτενή έρευνα την οποία συνέταξαν και δημοσίευσαν τα βρετανικά μέσα Sunday Times, the Times και Channel 4.

Τέσσερις γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις από το 2006 έως το 2013. Την περίοδο εκείνη εργαζόταν ως παρουσιαστής σε σειρά καναλιών, ενώ είχε παίξει και σε ταινίες του Χόλιγουντ.

Ο κωμικός ηθοποιός έχει ήδη αρνηθεί τις πολύ σοβαρές κατηγορίες που του προσάπτονται. Ωστόσο χαρακτηρίζει τον εαυτό του «άτακτο», όχι όμως με κακοποιητική συμπεριφορά.

Διέψευσε τις καταγγελίες με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε σειρά μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έσπευσε να τονίσει ότι όλες οι μέχρι στιγμής σχέσεις του ήταν συναινετικές.

Χαρακτήρισε δε τις εκθέσεις σε βάρος του εξωφρενικές και άγριες επιθέσεις, ενώ έκανε λόγο και για παιχνίδια συμφερόντων.

Στο βίντεό του, με το οποίο απέρριψε τις σε βάρος του κατηγορίες, ο Μπραντ δεν αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης που τον εγκαλούν για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ποιος είναι ο Ράσελ Μπραντ

Ο Μπαντ έγινε γνωστός για μια σειρά από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που έχει φιλοξενήσει σε δίκτυα όπως τα Channel 4, MTV, Radio X και BBC.

Ξεκίνησε την καριέρα του, στις αρχές του 2000, ως stand-up κωμικός και στη συνέχεια παρουσίασε το σόου Big Brother’s Big Mouth.

Μετά την τόνωση της δημοφιλίας του, ο Μπραντ συμμετείχε σε χολιγουντιανές ταινίες όπως τις Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek και Arthur.

Η ταραχώδης προσωπική ζωή

Όταν ο Μπραντ ήταν 14 ετών, εμφάνισε νευρική βουλιμία. Δύο χρόνια αργότερα, στα 16 του χρόνια, έφυγε από το σπίτι λόγω διαφωνιών με τον σύντροφο της μητέρας του, ενώ οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν μόλις έξι μηνών.

Στα εφηβικά του χρόνια ο Μπραντ έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ βίωσε μία εφιαλτικη εμπειρία όταν έπεσε θύμα βιασμού από δάσκαλό του.

Με τον πατέρα του δεν είχε καλές σχέσεις, ενώ δεν βλέπονταν συχνά.

Το θεατρικό του ντεμπούτο έκανε ο Μπραντ σε ηλικία 15 ετών σε μια σχολική παραγωγή και στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως κομπάρσος σε ταινίες. Το 1991 έγινε δεκτός στην Ακαδημία Italia Conti και το πρώτο έτος των μαθημάτων του χρηματοδοτήθηκε από το Essex County Council. Μετά το πρώτο του έτος στην ακαδημία Italia Conti, ο Μπραντ αποβλήθηκε για παράνομη χρήση ναρκωτικών και κακή φοίτηση.

Οι πολιτικές πεποιθήσεις

Γνωστός για την ακτιβιστική του δράση, ο Μπραντ συμμετέχει σε διαδηλώσεις και εκφράζει ανοιχτά τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

Από το 2009 ξεκίνησε να δρα πιο ενεργά με δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και κινήσεις διαμαρτυρίας με τις οποίες καταδίκαζε τη στάση του Ισραήλ και τις πολύνεκρες επιθέσεις στη Γάζα.

Το «παρών» είχε δωσει και στις διαμαρτυρίες που γίνονταν στη Σύνοδο της G-20 στο Λονδίνο.

Το 2010, ο Μπραντ συνελήφθη ως ύποπτος για ξυλοδαρμό, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε παπαράτσι που εμπόδισε τον ίδιο και την τότε αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι να προλάβουν πτήση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Το 2012 επιλέχθηκε από τον Δαλάι Λάμα για να φιλοξενήσει την εκδήλωση του βουδιστή ηγέτη για τη νεολαία στο Μάντσεστερ. Οι εκπρόσωποι του Δαλάι Λάμα εξήγησαν ότι ο Μπραντ επιλέχθηκε επειδή είχε αποδείξει «τη δύναμη της πνευματικότητας που επιφέρει αλλαγές στη δική του ζωή».

Τον Απρίλιο του 2012, ο Μπραντ κατέθεσε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον εθισμό στα ναρκωτικά, μοιραζόμενος τις εμπειρίες του και την άποψή του ότι τα ναρκωτικά πρέπει να αποποινικοποιηθούν.