Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σεκιούριτι του Γουεμπανιαμά την χαστούκισε και την «ξάπλωσε» στο πάτωμα

Επεισοδιακά κατέληξε μία τυχαία συνάντηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά σε καζίνο του Λας Βέγκας την Τετάρτη 5 Ιουλίου.

To TMZ ανέφερε ότι άνδρας από την προσωπική ασφάλεια του μπασκετμπολίστα των San Antonio Spurs αντέδρασε έντονα, όταν η ποπ σταρ πήγε να ζητήσει από τον 19χρονο Γάλλο να φωτογραφηθούν μαζί.

Το περιστατικό συνέβη, όταν η Σπίαρς βρισκόταν σε εστιατόριο ξενοδοχείου μαζί με τον σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι και δύο ακόμη φίλους. Όταν αποφάσισαν να μπουν σε ένα καζίνο, η τραγουδίστρια έγινε αντιληπτή από θαυμαστές της, που στη συνέχεια την περικύκλωσαν. Η ίδια όμως εντόπισε με τη σειρά της τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά και ξεκίνησε να πηγαίνει προς το μέρος του για να του πει ότι είναι θαυμάστριά του και να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί.

Britney Spears Slapped in Face by NBA Star Victor Wembanyama Security https://t.co/BHNrzz3jHo

Όταν τον πλησίασε, τον χτύπησε στον ώμο και σε κλάσματα δευτερολέπτου, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του φέρεται να την χαστούκισε στο πρόσωπο, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πλήροφορίες, της έπεσαν τα γυαλιά από την απότομη πτώση, ενώ φάνηκε να είναι ταραγμένη.

Αφού η Σπίαρς επέστρεψε στο τραπέζι της, ο σεκιούριτι πήγε να της ζητήσει συγγνώμη. Φέρεται να της είπε: «Καταλαβαίνεις πώς είναι όταν σε κατακλύζουν θαυμαστές».

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Σπίαρς απευθύνθηκε στην αστυνομία, κάνοντας αναφορά για ξυλοδαρμό, χωρίς ωστόσο, να επιβεβαιώνεται τίποτα από την πλευρά της.

Britney Spears assaulted by security for trying to take picture with Victor Wembanyama pic.twitter.com/TqZmutu8IC

— SitchChick (@SitchChick) July 6, 2023