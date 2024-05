Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα στην πρώτη σύνοδο κορυφής μετά από τέσσερα χρόνια

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έφθασε σήμερα στη Σεούλ για τριμερή σύνοδο κορυφής με τους ηγέτες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, στην πρώτη τριμερή συνάντησή τους εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Οι τρεις γειτονικές χώρες είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιούν σύνοδο κορυφής κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 2008 για να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία, αλλά η πρωτοβουλία τους διακόπηκε εξαιτίας διμερών διενέξεων και της πανδημίας της Covid-19. Η τελευταία τους τριμερής σύνοδος ήταν στα τέλη του 2019.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γελ, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα και ο Λι θα υιοθετήσουν κοινή δήλωση για έξι τομείς που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την οικονομία και το εμπόριο, την επιστήμη και την τεχνολογία, την υγεία και τη γήρανση του πληθυσμού, σύμφωνα με αξιωματούχους της Σεούλ.

In a statement released by the Presidential office in Seoul, the leaders of South Korea, Japan, and China will meet next week for their first trilateral talks in more than four years. pic.twitter.com/q8LZT0GzPs

