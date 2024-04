Άγνωστος επιτέθηκε και μαχαίρωσε ιερέα και ακόμη 4 άτομα σε εκκλησία στο Σίδνεϊ

Το Σίδνεϊ συγκλονίζεται από μία ακόμη επίθεση με μαχαίρι. Λίγα 24ωρα μετά το μακελειό με τους 6 νεκρούς στο εμπορικό κέντρο, άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ιερέα την ώρα που κήρυττε σε ζωντανή σύνδεση στoν Ναό του Καλού Ποιμένος (The Good Shepherd Church).

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ, το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα). Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης πλησιάζει αργά τον ιερέα Μαρ Μαρί Εμμανουήλ και ξαφνικά αρχίζει να τον μαχαιρώνει πολλές φορές, προτού αυτόπτες μάρτυρες τον αφοπλίσουν. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα ακόμη, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας είπε ότι ο επίσκοπος Εμμανουήλ υπέστη «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του».

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024