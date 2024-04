Τι συνέβη στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου κατά την επίθεση του Ιράν - «Υπήρχε ένταση»

Το παρασκήνιο των όσων συνέβησαν στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου στην οποία βρέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ μετέφερε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για «ένταση που κράτησε αρκετά λεπτά», ιδίως όταν όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα ενημερώθηκαν ότι η Τεχεράνη εκτός από drone είχε εκτοξεύσει και περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel που μεταφέρουν το άγνωστο παρασκήνιο, η Ουάσινγκτον γνώριζε ότι επίκειται χτύπημα και είχε ξεκίνησει να συντονίζεται με το Ισραήλ και τους άλλους συμμάχους εδώ και 10 ημέρες. Αυτό που δεν περίμεναν οι ΗΠΑ ήταν ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων που τελικά εκτόξευσε το Ιράν. «Δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι το συνολικό αμυντικό σύστημα – όσο εξελιγμένο και αν είναι – θα μπορούσε να αναχαιτίσει επιτυχώς μια τόσο μεγάλη επίθεση» εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος προσθέτοντας: «Ήταν μια περίοδος στα κόκκινα».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε κατά του Ισραήλ 170 drones, 30 πυραύλους Κρουζ και 120 βαλλιστικούς πυραύλους με τους περισσότερους να εξουδετερώνονται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν 80 drones και τουλάχιστον έξι βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με το US CENTCOM ενώ δεκάδες ήταν οι αναχαιτίσεις από βρετανικές, γαλλικές και ιορδανικές δυνάμεις που σχημάτισαν μια περιφερειακή ομπρέλα υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ.

On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs

«Όταν, λοιπόν, τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν – και τότε καταλάβαμε ότι οι προετοιμασίες και ο σχεδιασμός είχε επιτύχει – υπήρξε μια ανακούφιση. Μπορείτε να φανταστείτε για πόσο έντονες στιγμές μιλάμε» είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος που ήταν παρών στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων μαζί με τον Μπάιντεν.

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν δείξει ότι ενώ έχουμε ορισμένες διαφωνίες – ειδικά για τη Γάζα – οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα σπεύσουμε προς υπεράσπισή του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση» πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την περιγραφή των όσων συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες ώρες της Κυριακής, ο Τζο Μπάιντεν λάμβανε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο ενώ η US CENTCOM, όσο και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, είχαν αρχίσει να εμπλέκονται με την ιρανική επίθεση. Την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων ανέλαβαν τα αεροπλανοφόρα USS Arleigh Burke και USS Carney που είχαν προσφάτως μετακινηθεί στη Μεσόγειο θάλασσα ενώ τουλάχιστον έναν πύραυλο κατέρριψε ένα αμερικανικό σύστημα Patriot.

I spoke with members of the 494th and 335th Fighter Squadrons today to commend them for their exceptional airmanship and skill in defending Israel from an unprecedented aerial attack by Iran. These brave servicemembers make us all proud. pic.twitter.com/8fudfNR8uu

Η επίθεση του Ιράν ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αμερικανό αξιωματούχο, να λαμβάνουν μέσω Ελβετίας μήνυμα από το Ιράν ότι η εκτόξευση πυραύλων και drones με στόχο το Ισραήλ είχε ολοκληρωθεί.

Ο ίδιος ελβετικός δίαυλος είχε χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες για την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τον αμερικανό αξιωματούχο, πάντως, να επαναλαμβάνει ότι η Τεχεράνη δεν ενημέρωσε ποτέ την Ουάσινγκτον για το πότε ακριβώς θα γίνει η επίθεση.

Το επόμενο βήμα ήταν το τηλεφώνημα Μπαίντεν στον Νετανιάχου στις 9 το βράδυ (ώρα Ουάσινγκτον) για να συζητήσουν το αποτέλεσμα της επίθεσης του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τον αξιωματούχο που μίλησε σε δημοσιογράφους το απόγευμα της Κυριακής, επανέλαβε την χωρις όρους στήριξη στο Ισραήλ αλλά παράλληλα κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «να σκεφτεί προσεκτικά και στρατηγικά τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης».

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w

— President Biden (@POTUS) April 14, 2024