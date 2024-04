Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ είχε στόχο γυναίκες, εκτιμούν οι Αρχές

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά τα κίνητρα του άνδρα ο οποίος το Σάββατο μαχαίρωσε θανάσιμα έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Σίδνεϊ, επισημαίνοντας ότι φαίνεται πως είχε κυρίως στόχο γυναίκες.

Πέντε από τα έξι θύματα του Τζόελ Κάουστι, ενός 40χρονου άνδρα που έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι γυναίκες όπως και οι περισσότεροι από τους 12 ανθρώπους που τραυμάτισε.

«Μου είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο στους ερευνητές ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος: ο δράστης επικεντρώθηκε στις γυναίκες και απέφυγε τους άνδρες», δήλωσε η Κάρεν Γουέμπ επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας μιλώντας στον αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC. «Τα βίντεο μιλούν από μόνα τους, έτσι δεν είναι; Σίγουρα αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για εμάς», πρόσθεσε.

BREAKING: Australia, Sydney Mall stabbing.

An eyewitness reacts to the major police incident at a shopping centre in Sydney.

“Just behind me about five gun shots went off.”

“If she didn’t shoot him, he would’ve kept going – he was on the rampage.

Police have reportedly been… pic.twitter.com/ZS9o8QC9k7

— Islam Uddin (@Coach_iu) April 13, 2024