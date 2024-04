Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών της ΕΕ για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπορέλ για την Τρίτη

Στη σύγκληση έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, μετά τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ με drone και πυραύλους, προχώρησε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συγκάλεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την Τρίτη» έγραψε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στ οΧ.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής», πρόσθεσε.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.

Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 14, 2024