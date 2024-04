H στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς μαθαίνει ότι 3 γιοι του και 4 εγγόνια του σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χαμάς τόνισε πως ο θάνατος τριών γιων του και εγγονιών του σε βομβαρδισμό του Ισραήλ δεν πρόκειται να κάμψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ότι δεν θα αλλάξει τη στάση του ούτε τις θέσεις του στις συνομιλίες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, έξι και πλέον μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Χθες Τετάρτη, η Χαμάς ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του Ισμαήλ Χανίγια σε αεροπορικό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου επισκέπτονταν συγγενείς, την πρώτη ημέρα του εορτασμού του Έιντ αλ Φιτρ, της ολοκλήρωσης του ιερού μήνα του ραμαζανιού.

«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γιοι μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου», δήλωσε ο κ. Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στη Ντόχα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. «Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο όχημα στο οποίο επέβαιναν».

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024