Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πέρασε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης που καθιερώνει την υποχρεωτική αλληλεγγύη των κρατών-μελών

«Πράσινο φως» άναψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που τέθηκε σε ψηφοφορία σήμερα (Τετάρτη 10.4.2024) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρά τις αντιδράσεις, τελικά οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν και τα πέντε νομοθετικά κείμενα που αφορούν στις διαδικασίες ασύλου, τη διαχείριση των μεταναστευτικών κρίσεων και την προστασία συνόρων. Πάντως, ακτιβιστές που βρίσκονται στο θεωρείο άρχισαν να φωνάζουν, ζητώντας την καταψήφιση του Συμφώνου. «Το σύμφωνο σκοτώνει, ψηφίστε όχι» φώναζαν οι ακτιβιστές πετώντας τρικάκια στους ευρωβουλευτές.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση των πέντε νομοθετικών κειμένων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα τόνισε ότι «γράψαμε ιστορία». Σε ανάρτησή της στο Χ, σημείωσε ότι «κρατήσαμε τον λόγο μας», προσθέτοντας ότι το το σύμφωνο συνιστά μια «ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης».

