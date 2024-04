«Πυρ» άνοιξε θαμώνας σε μπαρ στη Φλόριντα - Δύο νεκροί επτά τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας αστυνομικός, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ στο Ντόραλ, στη Φλόριντα, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών ξεκίνησε έπειτα από έναν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας θαμώνας έβγαλε όπλο και κατόπιν πυροβόλησε και σκότωσε έναν φύλακα, ο οποίος του απάντησε. Οι έξι από τους ανθρώπους που δέχθηκαν πυρά ήταν θαμώνες και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Rod Wave was released from jail as cops admit his arrest and gun charge after a bar shooting in Florida was “inaccurate.”

Video footage shows Rod running for cover during the shooting that injured four people. 👀 pic.twitter.com/ZFg8sYSFzm

— No Jumper (@nojumper) April 4, 2024